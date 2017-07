Arquibancada 16 de julho

Arquibancada, Esportes

Ringue

Está quase tudo certo para Mogi recebe o Campeonato Brasileiro de Boxe, organizado pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe). A competição será realizada em setembro, dentro da programação do aniversário da Cidade. As disputas podem contar com atletas que lutaram nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Será, também, a oportunidade de ver de perto boxeadores que poderão participar das principais competições do planeta. No evento, um dos destaques será a mogiana Grazieli de Jesus, número um do ranking nacional na categoria mosca (48-51 kg).

Ringue 2

Com vaga nos Jogos Abertos do Interior deste ano, boxeadores de Mogi treinam para o Campeonato Paulista, programado para o próximo mês, no Ginásio do Pacaembu, na Capital. O detalhe é que a disputa deste ano terá a fusão das duas entidades que promovem a modalidade em São Paulo. Assim, a organização será da Federação Paulista de Boxe (FPB) e da Federação de Boxe do Estado de São Paulo (Febesp).

Título

O Mogi EC faturou o título do Campeonato Metropolitano da Série A-1 da classe prata do sub-14. O time bateu, por 1 a 0, o São Caetano/Palestra SB em duelo realizafdo no último final de semana, no Ginásio Presidente Ciro II, na Capital. Na semifinal, o time mogiano derrotou o Taboão da Serra, por 4 a 3. Na outra chave, a equipe do ABE se qualificou para a decisão ao derrotar o Penha, por 4 a 0.

Mesa

O Clube do Botão Gaspar Vaz (CBGV) de Mogi das Cruzes promove o 2º Campeonato Aberto de Futebol de Mesa. A competição será hoje, a partir das 10 horas, na sede do Esporte Clube Concórdia Poaense e conta com o apoio da Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. A expectativa dos organizadores é que mais de 30 jogadores compareçam no campeonato, que tem caráter solidário, já que a inscrição é 2 kg de alimento não perecível e pode ser feita na hora.

Lutas

Mogi das Cruzes terá hoje 14 representantes no 26º Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin, a partir das 9horas, no Ginásio Lourenção – em Bragança Paulista. Da equipe, oito vão entrar no tatame para participar dos combates, enquanto outros seis estarão em ação nas disputas do kata (formas), onde os lutadores simulam e apresentam os golpes da modalidade.

Oval

Em busca de uma vaga para a segunda fase, o Mogi Desbravadores – time de futebol americano da Cidade – joga hoje, por volta das 10 horas, em mais uma rodada do Campeonato Paulista Flag 8×8. O pega será contra o Ducks Football, do município de Tietê. A partida está programada para o campo do Vila Santista, na Ponte Grande, e terá ainda mais dois duelos: Silver Knights Football x Atibaia Super Chargers; e Palmeiras Locomotives x Ponte Preta Gorilas.

Pausa

A coluna volta a ser publicada em 30 dias.