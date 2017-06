Arquibancada – 14 de junho

Arquibancada, Esportes

Semeando

A equipe do Sesi Emperors, de Suzano, faturou o título da segunda edição do Festival de Flag 5×5, realizado no Vila Santista, no inpicio deste mês. Na decisão a equipe passou pelo Sesi Hunters, de Mogi das Cruzes, por 42 a 18. A competição contou com a participação de times de 10 instituições de ensino da Região do Alto Tietê. As mogianas Guarani (Indians), Tomás Agostinho (Flash Flags), Washington Luiz (Fighters), Adelaide de Barros (Freedom), Maria Rodrigues Gonçalves (Crows) e Vila Santista (Lapwings); além das suzanenses Silogeu (Tigers) e Lumbini (Lions). Na primeira disputa, no ano passado, o título ficou com o Guarani.

Grama sintética

“Nos últimos dois anos, os principais campeonatos de várzea da cidade de São Paulo são disputados nas chamadas arenas de bairros. O que significa vestiários e alambrados aceitáveis e um campo de grama sintética, onde a chuva não vai impedir o jogo de bola”. Parte de texto do jornalista Eduardo Geraque, publicado na Folha de S. Paulo, da última quinta-feira. O título da matéria: Grama sintética muda cara da várzea de SP.

Grama sintética 2

Em São Paulo, os campos de terra foram trocados pelo gramado sintético e em vários bairros. Motivo: o dinheiro público chegou aos locais – lá chamados de arenas – por emendas parlamentares dos vereadores.

Reconhecimento

O mogiano Régis Marrelli, hoje no Vitória (BA) está concorrendo ao Troféu Ary Vidal, de Melhor Técnico do NBB9. Os outros candidatos de melhor treinador da temporada são César Guidetti (Pinheiros) e Gustavo de Conti (Paulistano). Todos semifinalistas da disputa nacional.

Cestinhas

Ainda pelo Novo Basquete Brasil (NBB), o prêmio de melhor jogador estrangeiro do da temporada será de um cestinha. Kendall Anthony, do Macaé, e Holloway, do Pinheiros, disputam a premiação com Shamell, do Mogi/Helbor. Eles são os concorrentes ao troféu que será entregue na Festa dos Melhores do Ano, no dia próximo dia 20, em São Paulo (SP).

Top 5

A judoca mogiana Gabriela Clemente obteve a quinta colocação no Campeonato Brasileiro sub-21, realizado em Lauro de Freitas (BA). Na disputa organizada pela Confederação Brasileira de Judô e que vale pontos para o ranking nacional, ela obteve a quinta colocação na categoria meio leve (-52 kg). Revelada na associação Namie, hoje a atleta defende as cores do Grêmio Náutico União, lá no Rio Grande do Sul.