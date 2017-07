Arquibancada – 12 de julho

Arquibancada, Esportes

Milhagem

Depois de receber o XV de Jaú, neste sábado, na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o pessoal do União vai ganhar uma boa “rodagem” agora no grupo 5. Após uma etapa regionalizada, a equipe percorrerá 1.836 quilômetros de estrada – entre idas e vindas – para cumprir os duelos que vão valer duas vagas para a etapa quartas de final. Mogi a Jaú são 355 km- ou cerca de quatro horas de viagem; a chave ainda conta com o América, lá em São José do Rio Preto – cerca de 494 km – 5h30 de rodovias. Pertinho, Mauá, distande 69 km da cidade do Alto Tietê, com mais uma hora de estrada.

Reforço

Sem o meia e volante Emerson para o próximo duelo – foi erxpulso diante do Real Cubatense, domingo pássado, a diretoria do União pode apresentar uma novidade neste sábado, contra o XV. Trata-se do meia Silvio, que atuou no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, do ano passado, pelo Velo Clube (Rio Claro.) O jogador chegou ao alvirrubro há alguns dias, quando os dirigentes unionistas já visualizavam as disputas da segunda etapa do Paulista da Segunda Divisão.

Bilhete

A diretoria do União decidiu marcar para sábado e no período da tarde todos os jogos da segunda fase do Paulista da Segunda Divisão. O alvirrubro, há anos, atua aos domingos, pela manhã. Com a alteração, os cartolas esperam ter um maior número de torcedores nos duelos programados para o Estádio Nogueirão, na Vila Industrial. Neste novo dia e horário, os unionistas acreditam que a concorrência será menor.

Bilhete 2

Frente ao Real Cubatense, no último domingo, o União teve uma arrecadação bruta de R$ 2.235,00 com a bilheteria – 293 ingressos vendidos. Após os pagamentos de seguro, impostos e despesas operacionais, a renda líquida do clube foi de R$ 147,68.

Detalhe

Será no Ginásio Alcides Crepaldi Filho, no Morro do Algodão, em Caraguatatuba, que o time do AD Mogi começa a defender hoje o título do futebol de salão livre dos Jogos Regionais, conquistado no ano passado. O primeiro duelo será às 16 horas contra Lagoinha. Na chave do elenco mogiano ainda estão as equipes de Poá e de Santa Isabel, que também se enfrentam hoje.

Repeteco

A diretoria do Clube de Campo de Mogi das Cruzes já ensaia a realização da terceira edição do Torneio de Beach Tennis das Estações. A etapa inverno – entre os dias 30 de junho e 2 de julho teve a participação de 140 jogadores em 11 categorias na Arena Poliesportiva de Areia “Roberto da Silva Pires”.