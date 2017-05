Arquibancada – 10 de maio

Esportes

Boxe brasileiro

Mogi das Cruzes pode sediar ainda este ano as disputas do Campeonato Brasileiro Elite. Um encontro será realizado hoje pela manhã entre representantes da Secretaria de Esportes e da diretoria da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), que organiza as competições. No calendário deste ano, a competição feminina adulta e juvenil, além do masculino cadete, está programada para o período entre 2 e 9 de julho. Já o masculino adulto e juvenil será em dezembro – entre os dias 7 e 17.

Bilhetes antecipados

Os unionistas já podem comprar de forma antecipada ingressos para o clássico mogiano, programado para este domingo com o Atlético, a partir das 10 horas, no Estádio Nogueirão. Um dos pontos de venda é a clínica médica Consulta Fácil, localizada na rua Engenheiro Eugênio Motta, número 190 – Centro de Mogi. O ingresso custa R$ 20,00, enquanto para aposentados e estudantes o custo é de R$ 10,00.

No plenário

Alunos do projeto social Geração Mais Futuro conquistaram quatro medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo, realizado no município de Barueri, no último dia 23. A premiação mereceu votos de aplausos e congratulações da Câmara Municipal, inclusive ao professor e técnico Jaderson Don de Paula. Requerimento neste sentido foi solicitado e aprovado pelo vereador Marcos Furlan.

Mais resistente

O triatleta mogiano Paulo Pires garantiu o direito de participar do Campeonato Mundial de Triathlon – distância olímpica – programado para a cidade de Rotterdan, na Holanda, em setembro deste ano. A vaga foi obtida no Campeonato Brasileiro, em João Pessoa (PB), no último final de semana. Ele completou 1,5 km de corrida, 40 km de ciclismo e outros 10 km de corrida na terceira colocação na categoria 30 a 34 anos. Neste sábado, Pires vai para o X Terra de Ilhabela, etapa válida para o Mundial de Cross Triathlon

Mais resistente 2

Também no Brasileiro de Triatlhon, o mogiano Rafael Palmeira terminou a prova de João Pessoa no 10º lugar na categoria 30 a 34 anos e ainda garantiu a vaga para o mundial holandês. Mas a meta de Palmeira é o Meio Iron Man de Florianópolis, programado para o próximo dia 28.

Resistente

Integrante da equipe Mogi Team Cycling, o atleta Akira Tokko conquistou a quarta colocação na segunda etapa do Big Bike, prova realizada na cidade de Taubaté, no último final de semana. O biker percorreu os 65 km da disputa com o tempo 2h43min32s. A competição no munic´´ipio do Vale do Paraíba reuniu mais de 1.300 competidores.