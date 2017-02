Arquibancada 1 de fevereiro de 2016

Esportes

Mais um

Há 11 anos defendendo as cores do Judô Clube de Mogi das Cruzes (JCMC), Matheus Júlio Oliveira inicia a temporada 2017 em novo clube. Desde o último dia 22, o mogiano integra a equipe da Arena Minas Tênis Clube. De olho numa disputa olímpica, o judoca sub-18 (peso meio médio (73 kg), terá maiores possibilidades de chegar próximo ao seu sonho na associação de Belo Horizonte, uma das mais conceituadas do País. Matheus segue os passos de Aine Schmidt (Sogipa) e Gabriela Clemente (Grêmio União), que deixaram o judô mogiano e foram para equipes maiores, em Porto Alegre (RS) onde recebem patrocínio e estudos, e estão se destacando nas competições nacionais e internacionais.

Mais um (2)

Quem também deixou o judô mogiano, mais precisamente a Associação Namie – onde começou a treinar bem garotinho -, foi o também medalhista e experiente Tácio Santos. O judoca sub-21 (meio leve – 66 kg) iniciou a temporada defendendo as cores do EC Pinheiros, na Capital. Estará ao lado de William Lima, sub-18 (meio leve – 60kg). Nixon Carneiro, na classe adulto, está no Palmeiras, enquanto a sub-18 Tainá Oliveira, treina no Sesi, em Bauru.

Curso

A Federação Paulista de Basketball (FPB) vai realizar a segunda edição da ‘Clínica Internacional de Basketball – 2017’, entre nos dias 17 e 19 deste mês, no Clube Esperia, na Zona Norte de São Paulo. Marcelo Signorelli, técnico da Seleção Uruguaia Masculina, e Ênio Vecchi, estão entre os nove palestrantes do evento. Serão três dias de palestras e práticas, abordando temas importantes para o aperfeiçoamento de treinamentos, organização, comportamento pessoal e institucional. Maiores informações no site oficial: http://www.retsbusiness.com

Avaliação

A comissão técnica das equipes de base do Grêmio Mogiano/Vila Santista/Smel selecionou 30 jogadores na seletiva do último domingo para reforçar os times nos campeonatos Estadual e Metropolitano desta temporada. Mais de 300 jogadores entre 12 e 18 anos foram observados na atividade realizada na sede da agremiação, no Bairro da Ponte Grande. O pessoal aprovado agora passará por um novo período de testes, já com os respectivos elencos formados com os atletas federados. A iniciativa rendeu mais de 300 kg de alimentos, que serão repassados à Secretaria de Assistência Social de Mogi.

Avaliação 2

O pessoal do futsal de base do Vila Santista volta a realizar um processo seletivo neste sábado. Agora a comissão técnica do alviverde mogiano vai observar a garotada entre 8 e 10 anos de idade. O evento, a partir das 8h30, será novamente no ginásio da Ponte Grande. Os participantes devem levar, além do material esportivo, um quilo de alimento, que será encaminhado à Secretaria de Assistência Social de Mogi, Mais informações pelos telefones (11) 4790-3654 e 4790-2677.