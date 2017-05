Arquibancada – 03 de maio

Esportes

Mais medalhas

Hoje integrante da equipe do Pinheiros, o mogiano Willian Lima foi medalha de prata na Copa Europeia Juvenil (sub-18) de Berlim (Alemanha), no último final de semana. É o terceiro pódio do garoto em seu primeiro ano de competições na Europa. Na sexta e última luta, ele perdeu do russo Kasbek Naguchev, por waza-ari. Revelado na associação Namie, Lima desponta com uma das revelações do judô brasileiro. Em março último, o meio leve (-60kg) foi campeão da Copa Juvenil de Zagreb, na Croácia, e terceiro na Copa Europeia Juvenil de Antalya, na Turquia. Além disso, é o número 1 do Brasil na sua classe, atual campeão da Copa São Paulo, Paulista e Sul-Brasileiro. Tem futuro.

Mais medalhas 2

Atletas da associação Namie, os mogianos Wagner Uchida e Paulo Roberto Ferreira garantiram dois ouros no Pan-Americano de Judô – classe nague no kata e ju no kata. As conquistas ocorreram no centro de convenções Megapolis, na Cidade do Panamá (Panamá), no último sábado. A dupla segue obtendo bons resultados na temporada. Em abril, Uchida e Ferreira venceram as provas de kimi no kata (classe yudan masculino), katame no kata, nague no kata; e ficaram na segunda colocação na disputa de ju no kata da Copa São Paulo.

Pedal forte

A Mogi Team Cycling garantiu dois pódios na prova cilística 1º de Maio, realizada no feriado prolongado, em Indaiatuba. Akira Tokko venceu a corrida da classe sênior A, enquanto Lucas Valverde foi o segundo colocado na classe dente de leite. Além deles, os atletas Fábio Nemur obteve a quinta colocação e Anderson Valverde foi nono colocado – ambos da categoria Sênior B. Agora Valverde e Tokko serão os representantes mogianos no Big Bike Cup, evento programado para o município de Taubaté, no Vale do Paraíba, neste domingo.

Hipismo

O cavaleiro Geraldo de Melo Campos, o Geraldinho, volta ao batente neste final de semana. Vice-campeão do CSN – Torneio de Verão da categoria Jovens Cavaleiros, em fevereiro, ele disputará a primeira etapa do Torneio Oficial de Salto pela regional Nordeste e Vale do Paraíba – chancelado pela Federação Paulista de Hipismo (FPH). A prova será realizada no Centro Hípico e Haras Fiel, em Guararema, neste sábado. A competição reunirá uma centena de praticantes de municípios das regiões do Alto tietê e do Vale do Paraíba.

Curso intensivo

Será no próximo dia 27 o 1º Workshop de Educação Física do Alto Tietê – Compartilhando Saberes. O evento, que será no Colégio Lumbini, na Vila Mazza, em Suzano, terá nove clínicas para profissionais e estudantes da área – como atletismo escolar, futsal, shibam, dança em academia e atividade para grupos especiais. Os participantes receberão certificados. Mais informações com a professora Marilene, no telefone: 99598-0606.