Artigos

Gê Moraes

Ele dava a vida por uma quizumba. Foi, não foi, estava patrocinando uma encrenca, um arranca-rabo de grandes proporções. Um bololô bem bolado, era com ele mesmo e, por conta dessa sua postura politicamente incorreta, sua fama corria a grandes distâncias e, por todos era conhecido como Armando Barraco. E veja que ele não armava qualquer barraquinho não. Seus barracos tinham fama de serem faraônicos, de tão grande que eram.

Armando armava bonito e para isso não se valia da tergiversação, não se valia de rodeios, evasivas e nem usava de subterfúgios, ia direto ao assunto e quando pensava que não, seu oponente já tinha levado tabefada no pé do ouvido que lhe dava o direito de ouvir canções macabras por algumas boas horas.

O nosso construtor de barracos era um homem taludo, corpulento, desenvolvido e fizesse frio ou calor, sua indumentária era sempre a mesma: camiseta regata, calças de brim e chinelo currulepe à moda nordestina.

Veja só como são as coisas. Apesar da aura de galo de briga que o cercava, Armando portava no peito um coração de ouro. Era capaz de comer jerimum puro para dar o seu de comer a quem precisasse; abria mão de negócio de ganho para ajudar alguém.

Entre um barraco e outro, Armando, exímio pescador, armava-se de tarrafa, rede, landuá e ia pescar. Na volta trazia aquele mundo de branquinhas, piaus, curimbatás, traíras, cascudos e piabas que, iam engrossar o pirão de quem tinha precisão.

Certa feita, estando a caçar, ele ouviu uns gritos no meio do mundo e como longe estava de ser um mija-pano, covarde ou coisa parecida, partiu em direção ao alarido e deu de cara com uma enorme onça que urrava e escavacava o chão. Estava ferida e faminta. Deu-lhe de comer os frutos da caça, conquistou-lhe a confiança e dela cuidou, até que se curasse.

Assim era Armando, um brigão de alma columbina, que assim viveu, até que um dia tombou, não por causa dalguma bala reversa dalgum desafeto, mas devido a duas setas certeiras, disparadas pelos olhos da Luzia, que não via, mas era bonita feito santa. Foi o último barraco que armou e nele mora com ela.

E hoje o povo conta e canta a história do anjo e da santa.

Para tirar a miséria da barriga, também sou bom de briga!









Gê Moraes é cronista