Armadilha do rodízio

Comum nos restaurantes de culinária oriental, popularizou-se a oferta do rodízio, sistema onde em tese o cliente paga um preço fixo para saborear uma variedade de comida, com direito de servir-se à vontade. Nesses restaurantes você tem uma recepção atenciosa, um garçom rápido que te oferece o rodízio, porém, sem esclarecer que você pode comer à vontade. Detalhe, não esquecem de dizer que o rodízio é individual e que você não pode compartilhar com quem lhe acompanha.

Tal seria normal se você tivesse de fato acesso à lista da comida, podendo escolher ou pedir para repetir, contudo, em muitas casas, o sistema na verdade é uma sequência de pratos trazidos por garçons que rodeiam sua mesa incomodando sua refeição e conversa, empurrando alguns itens de forma rápida para você se sentir saciado sem que, de fato, experimente toda a variedade que não lhe foi apresentada.

Outro problema é que, não tendo você acesso à lista da sequência de pratos e já que pagará um preço fixo por uma quantidade fixa de alimentos, pois não te esclarecem que você poderá repetir à vontade, no “sistema” da casa acabam proibindo que você divida o prato.





Ora, sendo um rodízio efetivo, onde você pede e desfruta ilimitadamente, tudo bem, mas nos restaurantes em que você fica passivamente esperando a sequência de pratos, isso não é um rodízio e proibir a divisão do prato é uma prática abusiva, como também é condicionar que duas pessoas somente possam dividir o falso rodízio se pedirem um prato separadamente. Vale dizer, tais restaurantes orientais que assim trabalham deveriam entender o conceito de rodízio e divulgarem ostensivamente a variedade de pratos e o direito de repetir, ou se enquadrarem na situação de que meramente servem um conjunto, uma sequência de pratos e pronto, sem restrições, nem de divisão do pretenso “rodízio” entre um casal.

Mogi das Cruzes tem seus restaurantes orientais, alguns muito corretos, outros, nem tanto, apesar de contarem com mais de um estabelecimento em bairro nobre, porém, com atendimento pobre, pois o esmero em dizer das restrições não é o mesmo com que se empenham para dizer o que o consumidor tem direito. Deveriam afastar as armadilhas do rodízio e atentar ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que normalmente está atrás do balcão em caixa de acrílico. Pois é, não adianta por fora bela viola, mas por dentro, pão bolorento.

Laerte Silva é advogado