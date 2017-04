‘Areia Branca’ desvenda história policial

Caderno A - Capa

Novo livro do jornalista mogiano Luiz Maritan já está disponível na Livraria Boigy, em Mogi das Cruzes, e pela internet

Chega pelas águas um mistério à cidade litorânea de Areia Branca. É um corpo. Não qualquer corpo. É o corpo de Marisa, a mulher de um banqueiro. Já sem vida, levada pelas ondas, a vítima é encontrada e começa a investigação. Quem a matou? Como aconteceu? É assim que o jornalista Luiz Maritan, de 39 anos, dá início a seu terceiro livro – “Areia Branca”, numa referência ao município criado por ele para a história, lançado neste mês e já à venda pela internet e na Livraria Boigy, em Mogi das Cruzes.

A mais nova publicação de Maritan é fruto de um trabalho de pesquisa e escritas de mais de três anos. “Eu tenho uma pasta que chamo de ‘Ideias a desenvolver’. Nesses três últimos anos, depois do lançamento do meu último livro, tenho montado esta história”, comentou.

O escritor mogiano já tem dois livros lançados. O primeiro foi “Gente como a Gente” (Protexto, 2007), de crônicas, e o segundo foi o “Bandeira Dois” (editora Schoba, 2013), com enredo policial e que trazia um taxista que fazia o papel de um detetive.

Mais uma vez Maritan aposta no universo policial. Em “Areia Branca”, a história se passa sob o olhar do delegado da cidade que tenta desvendar um assassinato que choca a todos. O projeto, desta vez, é independente (sem editora).

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Bauru, Maritan trabalha como assessor de imprensa da coordenadoria de comunicação social da Prefeitura de Mogi das Cruzes e cobre secretarias como a de Segurança. Desta forma, ele lida com vários assuntos da área. “Estas experiências, assim como a minha passagem por redação (jornal Lance! e portal Terra, entre outros), me ajudaram a preparar este livro. O que mais me ajudou foi o conhecimento de mundo. O que acho legal é que o ‘Areia’ é um projeto mais maduro e mais complexo que o ‘Bandeira’, mostra uma evolução clara”, disse ao Caderno A.

O jornalista ressalta que há autores que o inspiram. Agatha Christie (apelidada de Rainha do Crime porque baseou sua carreira neste segmento), Rubem Fonseca (criador de “Mandrake”) e Veríssimo são alguns deles.

Inserido no contexto jornalístico, o círculo social de Maritan é formado, em grande parte, por amigos que atuam ou atuaram em redação. Eles são grandes incentivadores de seu trabalho. Ele destaca o apoio de Evaldo Novelini (que leu antes e fez revisão final) e de Márcia Freitas (que cuidou da diagramação da obra). Ambos tiveram passagem por O Diário.

“Areia Branca” pode ser comprado pela internet (pela página www.facebook.com/LuizMaritan, pelo email luiz.maritan@gmail.com ou na Livraria Boigy, que fica na Rua José Bonifácio, 485, no Centro de Mogi das Cruzes.

Apesar do foco estar no livro recém-lançado, Maritan já trabalha com novos textos que podem integrar seu próximo trabalho literário. “A pasta das idéias sempre tem coisa nova. Ainda não há nada formatado, mas já tenho material para algo futuro sim”, comentou. Ele destaca a necessidade de valorização do trabalho regional (saiba mais nesta página) e traz um texto muito bem construído com passagens apresentadas numa sequência bem formatada em “Areia”. É leitura indicada para aqueles que gostam do gênero de ficção policial. (Lucas Meloni)