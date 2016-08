Áreas de antigas empresas de Mogi estão abandonadas

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

LUCAS MELONI

Empresas que representaram a base da economia de Mogi das Cruzes entre as décadas de 70 e 90 e foram exemplos de pujança financeira de muitas famílias da Cidade têm fábricas antigas em estado de abandono. Em alguns dos complexos, em meio às construções nasceram árvores, único sinal de vida entre tantas paredes velhas que lutam contra a ação do tempo para ficarem em pé. Nova reconfiguração, com a retomada econômica projetada para a partir do ano que vem, pode abrir espaço para reocupação desses locais. Empreendimentos imobiliários e comerciais são tendência, já que o setor industrial deve demandar mais tempo para se recuperar.

O Diário percorreu seis antigas fábricas de Mogi que tiveram suas operações encerradas em diferentes partes e em diferentes épocas. Os laboratórios Griffith do Brasil S/A, localizados na Avenida João XXIII, em César de Souza, fecharam as portas em Mogi das Cruzes há mais de um ano. A empresa, que ficava localizada em área nobre e de fácil acesso, chegou a ser pioneira no Brasil na fabricação de insumos para a indústria alimentícia. Foi fundada em 1951. Em 2006 passou a fazer a produção de ingredientes para bolos e pães especiais, salgadinhos e sobremesas. Não há vizinhos perto, não há movimento de pessoas na região. Há apenas a dúvida em relação ao que um dia poderia ser novamente instalado no lugar.





O antigo prédio da Foseco Industrial e Comercial Ltda., na Avenida Lothar Waldemar Hoehne, está bastante deteriorado. Ela parou as atividades ali em 1982 e deixou ex-funcionários saudosistas dos tempos das caldeiras fumegantes, que representavam o progresso da metalurgia mogiana. A reportagem encontrou o aposentado Ermenegildo de Faria, 82 anos, na lateral do complexo, a admirar o espaço onde trabalhou por 15 anos, os últimos antes de se aposentar. “Foi parte da minha vida. Não consigo entender como um espaço tão grande deste, quase no Centro da Cidade, está sem ocupação. Em tempos de crise, alguém poderia investir aqui e gerar emprego que o que tanto se precisa”, desabafou.

Árvores crescem em meio aos galpões que, até a década de 80, abrigavam grandes fornos. A empresa foi transferida para a Avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, na Vila São Francisco, e hoje se chama Weber Saint-Gobain.

Outra que transferiu suas operações foi a Elgin, no Jardim Rodeio. Por lá, os trabalhadores faziam fundição. Parte das atividades foi levada à planta da empresa em César de Souza. Um morador relatou à reportagem que uma parcela dos fornos foi desmontada recentemente e disse torcer para que o antigo imóvel seja derrubado e dê espaço a um condomínio residencial.

Na Ponte Grande, a fábrica de papel Bandeirante, perto do Rio Tietê, é outro espaço sem ocupação. A área era conhecida por grandes cheias do córrego que deságua no Tietê. A última grande enchente ocorreu em 98 e deixou moradores e a indústria ilhados. Houve também alteração no zoneamento por causa da preocupação ambiental e do passivo que indústrias costumam deixar às cidades.

As chaminés ainda em pé são a única evidência de que na Avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, na Vila São Francisco, funcionou a Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes (Cosim). Ao lado de outras fábricas bastante produtivas, o grande espaço está vazio, numa área predominantemente industrial.

A Móveis Waizer é outro sinônimo de polo fabril sem uso na Cidade. O lugar está sem uso desde o fechamento. Por fim, a Schwartzmann, fábrica de instrumentos musicais, em Braz Cubas, funcionou até a década de 90. Em tempos áureos, chegou a empregar mais de duas mil pessoas e quase foi adquirida por uma multinacional, porém, encerrou as atividades por uma série de problemas financeiros. O esqueleto, entretanto, sobrevive.

Conforme explica o vice-diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp – Alto Tietê), Renato Rissoni, o setor industrial é bem dinâmico e algumas das áreas que abrigaram as fábricas tiveram alteração no status do zoneamento. “Esses espaços estão fechados por vários motivos. A indústria é dinâmica. Do mesmo modo que se fecha uma fábrica num momento, outra abre logo em seguida. Em Mogi das Cruzes houve transformações por causa do impacto ambiental, com várias zonas restritivas. Empresas que estavam em determinados locais foram para zonas preferencialmente industriais. Estes espaços que ficam acabam adquirindo outros status, como residência ou comércio. É o que aconteceu com fábricas mais antigas. As áreas se transformam. É o caso da NGK, que ficava no Centro, onde hoje funciona um terminal de ônibus, e foi levada para o Cocuera. Houve uma alteração de status naquele local”, afirmou.

Saudade

Ermenegildo de Faria, de 82 anos, tem o hábito de várias vezes na semana sair de sua casa e percorrer toda a Rua Maria Helena Chermann, lateral da antiga fábrica Foseco, no Rodeio, onde trabalhou por 15 anos. À empresa metalúrgica, ele dedicou parte de sua vida, seus sonhos, projetos e guarda ainda na lembrança os momentos com amigos. Fez vários. Hoje, poucos ainda estão vivos.

A empresa funcionou por décadas na Avenida Lothar Waldemar Hoehne (Via Perimetral), no Rodeio, até ser transferida nos anos 80 para o polo industrial da Vila São Francisco. Hoje ela se chama Weber Saint-Gobain.

“Eram sete grandes fornos. A gente chamava de forneiro porque era um calor insuportável, mas é um lugar que me traz muitas recordações. Trabalhei 15 anos da minha vida aqui. Tive duas filhas, de 58 e 56, que também trabalharam, mas na parte administrativa. Foi parte das nossas vidas”, disse.

Por turno, segundo Faria contou ao jornal, havia grupos de até 200 trabalhadores. “Em 1982 disseram que a fábrica seria transferida. Eu estava prestes a me aposentar. Aproveitei e saí da fábrica. De vez em quando venho até aqui para ver como isso está. É uma pena que uma empresa, que já foi tão importante para a Cidade, esteja abandonada. Poderia haver algum projeto para cá. Alguma nova indústria, principalmente no momento atual em que tanto se fala de novos empregos”, concluiu antes de observar um pouco mais o antigo local de trabalho e voltar para sua casa.

Novas oportunidades

Para o economista Waldir Pereira Gomes, professor da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), os espaços antes ocupados por fábricas podem adquirir novas configurações. Já o secretário municipal de Desenvolvimento, Osvaldo Bolanho, a Cidade não perde grandes indústrias, elas se mudam dentro do próprio Município.





“É preciso criar um estudo de viabilidade de ocupação destes espaços. Isso deve ser feito, de preferência, pelo setor privado, com apoio da Prefeitura em relação ao turismo aos imóveis antigos e históricos, com a criação de roteiros que gerem renda à Cidade. A tecnologia de ponta na indústria precisa estar em evidência para que novas plantas sejam criadas”, observou Gomes.

Bolanho fala sobre os destinos desses espaços. “Essas áreas têm hoje potencial mais para residências e comércios. Não perdemos todas essas empresas. A Elgin, por exemplo, transferiu suas operações do Rodeio para César. Outros empreendimentos são possíveis desde que observados os passivos ambientais deixados pelas antigas. Quando se fecha uma fábrica dessa, claro que há impacto. Você deixa de gerar emprego com a sua construção, deixa de ter trabalhadores nela e deixa de gerar impostos para a Prefeitura”, analisou. (L.M.)