‘Aquarius’ traz de volta Sonia Braga aos cinemas

Eterna “Tieta do Agreste” (1996) no cinema e “Gabriela, Cravo e Canela” (1975) na TV, a atriz Sonia Braga, 66, está de volta como Clara, protagonista do filme “Aquarius”, em cartaz nos cinemas. O longa do cineasta pernambucano Kleber Mendonça foi indicado a diversos prêmios internacionais, inclusive ao de melhor atriz a Sonia Braga em Cannes, o Oscar francês.

“’Aquarius’ devolveu o meu rosto para o Brasil”, comemora Sonia Braga. “Uma vez, no Rio, uma menina no shopping disse que me conhecia de algum lugar, achando que eu já tinha trabalhado lá. Então, se você não está na televisão, não importa se você foi a Gabriela. O seu rosto vai desaparecendo”, conta a atriz.





O filme começa retratando a juventude de Clara, que enfrentou um câncer de mama. Anos depois, a personagem de Sonia já é avó e viúva. Ela tem uma vida tranquila em um edifício antigo chamado Aquarius, em Recife (PE). O problema é que a construção foi toda comprada por uma empresa e apenas Clara se nega a sair de lá. Em meio a essa batalha para manter a sua história, ela encara outras questões com a família, os amigos e os seus amores e desejos.

“A Clara representa essa mulher brigando pelo direito que tem e tentando provar que tem esse direito”, diz Sonia Braga, que se sentiu representada como cidadã no longa. “Os diálogos são perfeitos, era tudo o que eu gostaria de falar como cidadã”, diz.

Vilão

Humberto Carrão, o Davi da novela “Geração Brasil” (Globo, 2014), também está no longa. Ele é o neto do dono da construtora, que faz de tudo para tirar Clara do prédio do qual é a última moradora. “Ele vive Diego, um cara do tipo que quer controlar o que se passa em uma cidade”, conta Carrão.

O ator cita ainda outros lugares onde famílias são retiradas de suas casas para se posicionar contra e deixar claro que não teria coragem de agir como o seu personagem na produção. “Não acho que podemos afetar o espaço, o afeto e a memória por causa do progresso”, opina o artista.