Aprovado aumento de tarifa de ônibus para R$ 4,20 em Mogi, diz conselheiro

DESTAQUE

NATAN LIRA

O valor da tarifa de ônibus em Mogi das Cruzes será reajustado para R$ 4,20. A proposta foi aprovada na manhã desta quinta-feira (26) pelo Conselho Municipal de Transportes. No início deste ano, as concessionárias CS Brasil e Princesa do Norte propuseram à Prefeitura que o preço da tarifa fosse reajustado em 23,7%, de R$ 3,80 para R$ 4,70. O valor gerou indignação nas redes sociais e grupos foram às ruas e realizaram três atos contra o reajuste, o último, no início da noite de quarta-feira (25). No encontro ficou decidido ainda que o valor da passagem para os estudantes será mantido em R$ 1,70.

Agora, é expectativa é saber a partir de quando o reajuste passará a valer. O aumento depende de um decreto municipal do prefeito Marcus Melo (PSDB). Um dos membros do Conselho Municipal, o arquiteto Paulo Pinhal, afirmou que 13 dos 20 conselheiros participaram do encontro. Apenas ele e o representante da Associação Comercial de Mogi das Cruzes votaram contra o reajuste. Os outros 10 participantes, membros do Conselho pela Prefeitura, decidiram pelo aumento.

Durante a reunião do Conselho, a proposta de reajusta foi apresentada pelo secretário de Transportes, Eduardo Rangel. Segundo Pinhal, não houve uma abertura para um debate entre os conselheiros presentes e os representantes das duas empresas concessionárias. “Eu e a minha instituição lutamos pelo debate de uma proposta. Não é só ir lá e referendar o que eles pediram. A lei fala que devemos ter acesso às planilhas e não a fórmulas, como eles nos mostraram rapidamente. Mas, pelo visto, o secretário já tinha como certo aceitar o aumento”.

Questionada pela reportagem de O Diário, a assessoria de Imprensa da Prefeitura prometeu um posicionamento ainda na tarde desta quinta-feira.