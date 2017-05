“Aprendi” vai avaliar alunos da rede municipal de ensino

Informação

Os 24.767 alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de Educação irão realizar, na derradeira semana deste mês, uma avaliação unificada anual, nas disciplinas de Português e Matemática. “Aprendi” é o nome da prova que irá apontar os pontos fortes e os mais frágeis da aprendizagem dos estudantes e servirá para promover o alinhamento do projeto pedagógico cumprido em todas as escolas. Realizada pela terceira vez, a avaliação trará algumas novidades. Antes, apenas os alunos dos terceiro e quarto anos eram avaliados. Agora, a prova será feita pelos alunos de todas as séries, em dias diferenciados. Outra mudança adotada para a avaliação deste ano será a divulgação das melhores classes e escolas e dos melhores alunos por série, que receberão prêmios, segundo a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes. A premiação a ser recebida pelos estudantes que obtiverem as principais colocações nas provas ainda não está definida, o que deverá acontecer nos próximos dias. O setor educacional municipal tem expectativa muito positiva em relação à nova fase do “Aprendi”, já que seus resultados deverão auxiliar no desenvolvimento de ações para calibrar o rendimento escolar e as performances individual e coletiva dos estudantes. “Preparado por uma equipe altamente qualificada, o ‘Aprendi’ servirá como referência para avaliações futuras do aprendizado que temos oferecido”, reforça a secretária. Os resultados devem ser divulgados na primeira semana de junho, bem como a premiação dos melhores.

A Melhoramentos CMPC, fabricante de papéis descartáveis institucionais, com sede em Mogi, detém exclusividade sobre a marca Kitchen em guardanapos e toalhas de papel. Foi o que decidiu a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar que a empresa Tenda e a fabricante Detalhe, usuárias da marca Select Kitchen em seus produtos, se abstenham de fazê-lo. Se insistirem, pagarão multa diária de R$ 5 mil.

O vereador Iduigues Ferreira Martins (PT), que deixou de comparecer à sessão da Câmara da última quarta-feira para ir até Curitiba prestigiar a presença do ex-presidente Lula, que depôs na Operação Lava Jato, terá o ponto cortado e deixará de receber R$ 431,97 na soma de seu holerite mensal (R$ 12.959,15), segundo informou o presidente do Legislativo, vereador Carlos Evaristo (PSD). A ausência não foi surpresa: na sessão anterior, Iduigues avisou a todos que viajaria, às suas expensas, para a Capital paranaense.

Houve quem estranhasse o tom mais agressivo do discurso de Alckmin, ao afirmar, em Mogi, que está preparado para ser presidente da República, citando, entre outros motivos, os seus 40 anos de vida pública, que, conforme disse, “não são 40 dias”. Houve quem notasse um recado implícito a seu afilhado político, o prefeito de São Paulo, João Doria, que vem colocando as mangas de fora toda vez que o assunto é sucessão presidencial.

Aliás, uma notícia publicada no Estadão de ontem ajuda a entender melhor a fala do governador. Segundo o jornal, estaria “rolando um estresse” entre Alckmin e Doria. Tudo por conta da divulgação pela PM do aumento de 56% nos acidentes nas Avenidas Marginais após o aumento na velocidade autorizado pelo prefeito; assim como pela notícia sobre terceirização e pedagiamento das vias, que o jovem tucano veio a público desmentir. As duas informações seriam originárias do governo estadual e vistas como “fogo amigo” para cima do prefeito, após seu nome ganhar força na sucessão de Temer.

Se um dia eu tiver que mentir para vocês, eu prefiro que um ônibus me atropele em qualquer rua deste País.

Ex-presidente Lula da Silva, em discurso para militantes do PT, após depor ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba (PR)