Aprenda a fazer receitas utilizando o abacate

Caderno A - Capa

O abacate é muitas vezes motivo de dúvidas, sobre como ele pode ser utilizado, além da forma in natura. A fruta, entretanto, pode ser o ingrediente de uma infinidade de receitas, sejam elas doeces ou salgadas. Confira a seguir algumas sugestões:

MUSSE DE ABACATE

Ingredientes









300 gramas de abacate cortado em pedaços

1 colher (sopa) de vinagre

1 envelope de gelatina incolor em pó

1 copo de iogurte natural

4 colheres (sopa) de água

500 gramas de ricota passada pela peneira









1 pitada de açúcar

1 colher (sopa) de salsa (ou salsinha)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Tempere o abacate com sal e o vinagre e reserve. Dissolva a gelatina na água e leve ao micro-ondas por aproximadamente 40 segundos. Junte a gelatina dissolvida ao iogurte e misture bem. Bata no liquidificador o iogurte misturado à gelatina, a ricota, o abacate, o açúcar e a salsa. Bata ligeiramente. Corrija o tempero e despeje em uma forma untada. Cubra com um filme plástico e leve à geladeira por 6 horas. Na hora de servir, desenforme sobre um prato e decore com agrião e pimentão.

TORTA DE SEQUILHO E CREME DE ABACATE

Ingredientes

1 xícara (chá) de amido de milho





2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

1 xícara (chá) de leite

3 colheres (sopa) de óleo

1 ovo

1 abacate

1/2 xícara (chá) de suco de limão

2 xícaras (chá) de leite condensado

Modo de preparo

Misture e amasse todos os ingredientes, exceto o abacate, o leite condensado e o suco de limão. Forre uma forma de aro removível. Asse em forno médio (170 ºC a 190 ºC), preaquecido, até começar a dourar. Bata todos os ingredientes restantes no liquidificador até ficar um creme homogêneo. Despeje sobre a massa fria e leve à geladeira até o dia seguinte. Sirva gelada.

SALADA CROCANTE DE ALFACE E ABACATE COM MOLHO DE MAIONESE

Ingredientes

1 ovo

1 colher (sopa) de mostarda

1 limão

1 xícara de óleo de girassol

1 1/2 colher (sopa) de vinagre de vinho tinto

1 1/2 colher (sopa) de aceto balsâmico

1 dente de alho picado

2 pés de alface romana lavados

1 abacate maduro, cortado em fatias, passadas em suco de limão

1/3 semente de girassol sem casca e lavadas

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata rapidamente o ovo, a mostarda, o suco de limão e sal. Com o aparelho ligado, acrescente o óleo, deixando cair em fio, até obter uma mistura com consistência cremosa. Leve para gelar até o momento de usar. Em uma tigela, misture 4 colheres (sopa) da maionese (o restante pode ser guardado na geladeira, em recipiente bem tampado, por até três dias) com os dois tipos de vinagre e o alho e reserve. Em um prato ou saladeira, arrume a alface, tempere com sal e pimenta. Disponha as fatias de abacate e polvilhe com as sementes de girassol ou de abóbora. Sirva com o molho.