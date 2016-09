Aprenda a fazer receitas utilizando abóbora

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

Popular no Brasil inteiro, a abóbora tem nomes e formatos variados, sendo estas três as mais conhecidas: moranga (arredondada), japonesa (de casca verde-escura) e pescoço (mais alongada). O fruto pode ser utilizado nas mais diversas receitas. A seguir algumas sugestões de pratos:

SUFLÊ DE ABÓBORA





Ingredientes

1 kg de abóbora

1 colher (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 ovos (clara e gema separadas)

3/4 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado

1 pitada de noz-moscada

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Descasque a abóbora e retire as sementes. Corte-a em cubos. Coloque-os em um refratário com a manteiga e metade do leite. Cubra e cozinhe no micro-ondas por 15 minutos, em potência alta, mexendo uma vez. Retire e deixe esfriar. Passe a abóbora cozida pelo espremedor, junte o leite restante, a farinha, as gemas, o queijo ralado, a noz-moscada, sal e pimenta. Misture tudo. Bata as claras em neve e acrescente delicadamente à massa de abóbora. Despeje-a no refratário. Leve descoberto ao micro-ondas por 12 minutos em potência alta. Sirva quente.





PÃOZINHO DE ABÓBORA COM PARMESÃO

Ingredientes

1 tablete de fermento biológico

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite morno

1 ovo

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de abóbora moranga cozida e espremida

3 colheres (sopa) de açúcar

1/2 xícara (chá) de manteiga derretida

1 gema de ovo

1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o fermento com a farinha e o leite morno. Junte o ovo, o sal e a moranga e misture bem. Acrescente o açúcar e a manteiga derretida. Unte as mãos com óleo e faça pequenas bolas de massa. Coloque-as em uma assadeira untada com óleo por 50 minutos. Aqueça o forno em temperatura alta (200 ºC a 220 ºC). Pincele cada bolinha com a gema e polvilhe com o queijo ralado. Asse por 40 minutos ou até dourar.

BOLINHO DE ABÓBORA COM CARNE SECA

Ingredientes

250 gramas de carne de sol dessalgada e cozida

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 cebola grande picada

1/4 xícara (chá) de salsa (ou salsinha) picada

400 gramas de abóbora cortada em cubos

1/2 xícara (chá) de caldo de legumes

2 xícaras (chá) de leite

2 colheres (sopa) de margarina

2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 ovo batido para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Desfie bem a carne seca. Aqueça o azeite, doure a cebola, acrescente a carne seca e refogue por 3 minutos. Junte a salsa e deixe esfriar. Cozinhe a abóbora no caldo de legumes, no fogo brando e com a panela tampada, até ficar bem macia. Escorra. No liquidificador, bata a abóbora e o leite. Leve ao fogo, junte a margarina e deixe ferver. No fogo brando (160 ºC), acrescente a farinha de trigo e mexa rapidamente sem parar até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar. Divida a massa em 30 bolinhas, abra e recheie com a carne-seca. Modele os croquetes, passe no ovo batido e na farinha de rosca. Aqueça o óleo e frite os croquetes até dourarem. Retire, escorra sobre papel toalha e sirva em seguida.

BOLO DE ABÓBORA COM CHOCOLATE

Ingredientes

500 gramas de abóbora cozida e espremida

2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de açúcar

100 gramas de margarina em temperatura ambiente

2 ovos

150 gramas de chocolate ao leite picado

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em uma tigela misture o purê de abóbora frio, a farinha de trigo, o açúcar, a margarina, os ovos, o chocolate picado e o fermento. A massa fica ligeiramente mole. Coloque em uma forma retangular, untada com margarina e enfarinhada. Asse no forno, preaquecido a 180 ºC, durante 45 minutos ou até dourar.