Aprenda a fazer receitas de Cheesecake

Cheesecake é uma opção de sobremesa ótima para servir tanto em dias quentes como frios. Acompanhados de bebidas frias como sucos e águas aromatizadas, e também quentes, como chá e café, a sobremesa tem versões de preparo simples e rápidas. Conheça algumas receitas:

CHEESECAKE TRADICIONAL





Ingredientes

Massa

150 g de biscoito tipo maisena

50 g de nozes

100 g de manteiga sem sal derretida

1 colher de chá de canela

Recheio

1,2 kg de cream cheese

2 xícaras de açúcar refinado

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de essência de baunilha

6 ovos





Cobertura

300 g de geleia de frutas vermelhas (ou outro sabor de sua preferência)

Frutas vermelhas para decorar

Modo de preparo

Massa

Triture os biscoitos com as nozes no liquidificador e misture com a manteiga derretida e a canela até formar uma farofa. Espalhe a mistura em uma forma de fundo removível, pressione bem na base e coloque nas laterais. Leve ao forno pré-aquecido para assar a 180º por 10 minutos e reserve.

Recheio

Na batedeira, bata o cream cheese até ele virar um creme. Diminua a velocidade e adicione o açúcar e a farinha de trigo. Bata até incorporar bem e adicione a baunilha e os ovos, um por um, batendo até misturar. Coloque essa mistura na base, forre a forma com papel alumínio e coloque em banho-maria em fogo baixo por aproximadamente 2 horas. Em seguida, leve a geladeira por pelo menos 6 horas.

Cobertura

Espalhe a geleia sobre a cheesecake frio e decore com frutas vermelhas da sua preferência.

CHEESECAKE MARMORIZADO

Ingredientes

1 pacote de biscoito maisena

4 colheres (sopa) de manteiga

4 ovos

2 copos de requeijão

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 colher (chá) de essência de baunilha

100 g de chocolate ao leite derretido

Modo de fazer

No liquidificador, bata os biscoitos para triturar, transfira para uma tigela e misture com a manteiga até formar uma massa. Com essa mistura forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível de 25 cm de diâmetro. Com um garfo, faça furos na massa e leve ao forno, preaquecido, por 10 minutos. Retire, deixe esfriar e reserve. Bata no liquidificador os ovos, o requeijão, o açúcar, a farinha e a essência de baunilha. Despeje sobre os biscoitos e coloque o chocolate derretido. Com um garfo, faça movimentos na massa para marmorizar. Leve ao forno, preaquecido, por 40 minutos ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo. Deixe esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Retire, desenforme e sirva.

CHEESECAKE DE MARACUJÁ

Ingredientes

Base da torta

250g ou 50 biscoitos tipo maisena

100g ou 5 colheres (sopa) de margarina sem sal

Ganache branco

300g ou 1 e ½ xícara (chá) de chocolate branco

300g ou 1 lata de creme de leite

Recheio

18 g ou 2 colheres (sopa) de gelatina em pó sem sabor

100g ou 1/3 de xícara (chá) de creme de leite

250g ou 1 xícara (chá) de requeijão

Cobertura

500g ou 1 e 2/3 xícara (chá) gel de frutas sabor maracujá

Modo de preparo

Base da torta

Misture os biscoitos triturados com a margarina derretida até obter uma farofa úmida e forre o fundo de um aro de 25 cm de diâmetro. Leve ao freezer por 10 minutos e asse a 180°C por 10 minutos. Retire e deixe esfriar.

Ganache branco

Derreta o chocolate branco e misture com o creme de leite até obter um ganache uniforme. Reserve

Recheio

Dissolva a gelatina e bata no liquidificador com o restante dos ingredientes. Junte o ganache branco reservado e bata até obter um creme homogêneo.

Montagem

Espalhe o recheio sobre a base e leve à geladeira por uma hora para firmar. Espalhe o gel de frutas maracujá e alise bem. Com um pano úmido quente ou com um maçarico aqueça o aro e retire-o. Sirva bem gelado.