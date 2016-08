Aposentados terão sede do Mercantil no Calçadão

Comentários (0) Informação Like

Ainda neste segundo semestre, o Banco Mercantil do Brasil irá inaugurar um novo espaço de atendimento a seus clientes em Mogi das Cruzes. O posto de atendimento localizado na Rua Paulo Frontin, na área central da Cidade, estará voltado especialmente aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aposentados e pensionistas, entre outros, público alvo da instituição, que atualmente se espremem em longas filas que se estendem até para fora do exíguo espaço da agência, localizada na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco. O posto do calçadão virá justamente para desafogar o espaço central e terá terminais para transações bancárias, como saques, transferências, pagamentos de contas, contratação de empréstimos, além de uma equipe especializada no atendimento aos beneficiários do INSS. Com funcionamento de 8 às 18 horas nos dias úteis, a nova opção de atendimento deverá ampliar a capacidade de atuação do Mercantil do Brasil na Cidade. Fundado em 1943, o Mercantil se apresenta como “o único banco médio de varejo do País”, oferecendo serviços e produtos diversificados para pessoas físicas e jurídicas. O Banco tem sede em Belo Horizonte e uma rede de agências distribuídas especialmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, regiões mais importantes para sua área de negócios, justamente por serem onde o Mercantil do Brasil é responsável pelo pagamento de aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS.

Plataforma

Criar a Secretaria da Mulher para assegurar direitos e oportunidades iguais, apoio à saúde da mulher, respeito pela opção sexual e apoio à Terceira Idade estão entre os planos da candidata a vereadora pelo PMB, Solange Sakoda, a empresária da noite mogiana, mais conhecida por seu apelido. É dela o slogan:”Voto não se anula. Vote Sula!”

Investindo

O empresário Carlos Cardoso, proprietário da Mineração Caravelas, disse ontem, num encontro com vereadores locais, que está aguardando apenas a liberação de alvará pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para a implantação de um condomínio industrial com 25 mil m² de galpões, em área de sua propriedade localizada no Distrito de Braz Cubas. O terreno de Cardoso fica próximo à Avenida Perimetral.





Homônimos

O candidato a vereador pelo PSDB, Luiz Teixeira, não é o mesmo político que já ocupou lugar na Câmara durante 32 anos, a partir da década de 70 e que hoje atua comente como advogado e pastor da Igreja O Brasil Para Cristo, de Braz Cubas. O candidato atual é funileiro e se chama Luiz Castro Teixeira Batista Filho. O ex-vereador Luiz Alves Teixeira se encontrou uma vez com o homônimo, mas diz que não poderá apoiá-lo nas próximas eleições. Tem compromissos religiosos com o candidato Cabo Chico (PR) e familiares com Antonio Lino (PSD).

Na Rede

O candidato a vereador Fernando Muniz (Rede) lança oficialmente sua candidatura neste sábado, a partir das 10 horas, no comitê de campanha, localizado na Rua Ipiranga, 550. Amigos e apoiadores do candidato são esperados no evento. Muniz – que foi candidato a prefeito de Mogi na eleição passada – tem forte atuação política junto aos jovens é considerado forte concorrente a uma vaga na Câmara.

Cotidiano



Frase

O socialismo é um sistema que só funciona no céu, onde não precisam dele, e no inferno, onde ele já existe.

Ronald Reagan (1911-2004), ator de cinema, 33º governador da Califórnia e 40º presidente dos Estados Unidos