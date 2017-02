Aposentadoria, um bom negócio para deputados

Informação

Com o título “Previdência para poucos”, o site Congresso em Foco mostra como as regras do plano de previdência dos nossos congressistas são muito mais brandas e flexíveis do que as previstas na reforma da Previdência Social. A partir de um mandato, um deputado pode se aposentar, revela o jornalista Lucio Vaz, citando, entre outros, o caso do deputado Manuel Rosa Neca (PP-RJ) que chegou à Câmara como suplente, em janeiro de 2013 e depois de cinco meses já estava inscrito no plano de previdência dos congressistas. Após dois anos de mandato como deputado, com o aproveitamento (averbação) de parte de mandatos anteriores de vereador e prefeito de Nilópolis, mais 26 anos de contribuição ao INSS, se aposentou e hoje recebe R$ 8,6 mil mensais. A reportagem cita também o mogiano Junji Abe (PSD), que exerceu o cargo de deputado federal por quatro anos, entre 2011 e 2015. “Em janeiro de 2015 teve aprovada pela Câmara a averbação de mandatos de deputado estadual, vereador e prefeito de Mogi das Cruzes, que somavam 20 anos de exercício desses cargos. O valor da averbação ficou em R$ 1,4 milhão. Em junho daquele ano, conseguiu ainda o aproveitamento de 12 anos de contribuições ao INSS. Fechou 24 anos de mandatos e assegurou uma aposentadoria de R$ 23 mil”, informa o Congresso em Foco. A reportagem revela inúmeros outros casos semelhantes e informa ainda que com a decisão do governo de fazer a reforma da Previdência, com normas muito rígidas, como 49 anos de contribuição, muitos deputados estão buscando averbações para completar tempo de contribuição e assegurar uma aposentadoria mais robusta.

Destaque

A filial de São José dos Campos do escritório Epaminondas Nogueira Sociedade de Advogados, especializada em assuntos trabalhistas, previdenciários, familiares e cíveis foi incluído entre os “melhores do ano de 2016”, escolhidos pelo jornal O Vale. Instalado inicialmente em Mogi das Cruzes, o advogado Epaminondas Nogueira possui uma terceira unidade de seu escritório de advocacia, na Capital.

Exposição

A Câmara de Mogi deverá apreciar projeto de lei apresentado pelo vereador Rodrigo Valverde (PT), que estabelece como obrigatória a colocação de placas nos imóveis locados pelo Município, com as seguintes informações: valor do aluguel pago mensalmente, número do contrato e nome do proprietário do imóvel. as placas deverão estar em local visível ao público e obedecer as regras da Lei Mogi Mais Viva.

Cartórios

O vereador Marcos Furlan (DEM) quer seja aplicada aos cartórios da Cidade uma legislação semelhante à que vale para os bancos. Projeto que tramita junto à Câmara estabelece um prazo máximo de 30 minutos, contados a partir do momento em que o cidadão entra na fila, para ser atendido. Caso a proposta seja aprovada, os cartórios em geral ficarão obrigados a implantar sistema impresso de senha que expresse automaticamente a hora de chegada do cliente. Caberá ao Procon punir eventuais infratores.

Que fim levou?

Leitor sempre atento deste jornal, o advogado Sylvio da Silva Pires questiona sobre um estudo que teria sido feito pela Prefeitura de Mogi em conjunto com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para implantação de um novo Terminal Rodoferroviário que ocuparia parte do campo do Comercial FC, no Bairro do Mogilar. Em troca, a Prefeitura deslocaria a praça de esportes para outro ponto da Cidade. Com a palavra, as autoridades.

Frase

Um presidente da República não tem como saber de tudo que se passa na administração.

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, em depoimento ao juiz Sérgio Moro