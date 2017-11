Após tombamento na Mogi-Bertioga, via opera com faixa reversiva no trecho de serra

DESTAQUE

NATAN LIRA

O tombamento de um caminhão carregado de blocos na altura do quilômetro 85 da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) complicou o trânsito na litorânea por volta das 16h50. A via no sentido Bertioga ficou totalmente interditada até as 17h28, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Às 18h30, o órgão informou que a ligação ainda estava interditada, no entanto, uma das faixas no sentido Mogi era utilizada operava no reverso para desafogar o trânsito. No momento, de acordo com o DER, são realizados serviços de limpeza e o veículo já foi removido. O tráfego é lento apenas na chegada ao km 85, devido a curiosidade dos motoristas. Ninguém se feriu na ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária prevê que 68 mil veículos utilizem a SP-098 durante o feriado prolongado de Finados. A expectativa é de que o fluxo seja intenso hoje até as 22 horas. Já nesta quinta-feira (2), o maior movimento deve ser das 7 às 12 horas. No retorno, no domingo, das 14 às 23 horas.