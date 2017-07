Após título, Vila planeja novos voos

Esportes

GERSON LOURENÇO

A diretoria da AD Mogi/Vila Santista/Smel faz Planos para jogar a Série A-1 do futsal paulista na próxima temporada das categorias de base. É a grande meta dos dirigentes vilistas após faturar mais um título para a Cidade, o quinto em três anos. O último foi obtido pela equipe sub-18, que conquistou o Campeonato Metropolitano da Série A-2 (ouro) ao superar o São Bernardo, por 2 a 1, em jogo disputado no ginásio Presidente Ciro II, na Capital, no último sábado. Os gols da vitória foram marcados por Pedro e Calixto. “Nosso sonho é encarar as equipes de ponta de São Paulo. Temos esta meta e para o ano que vem, no máximo. E vamos precisar do apoio do empresariado mogiano”, afirmou o dirigente José Rodrigues, que ao lado dos cartolas do alviverde devem prestar uma homenagem aos jogadores campeões nos próximos dias.

Para chegar na decisão, o Vila saiu atrás do placar diante do Grêmio União, de Pindamonhangaba. Mas quando o Vila se equilibrou, virou o marcador, venceu e convenceu, por 3 a 2, com gols mogianos de Luiz, Pedro e Calixto.

Além do título do último sábado, o Vila já obteve os estaduais de 2016 (categoria sub-14) e o de 2012 (sub-17). Além dos metropolitanos de 2016 (sub-14) e de 2015 (sub-17). “Pelo quarto ano seguido o Vila Santista leva o nome da Cidade ao topo da competição organizada pela Federação Paulista de Futebol de Salão (FPFS)”, salientou Rodrigues.

O clube ainda conquistou no Metropolitano o vice-campeonato de 2010, com o time sub-9, o terceiro lugar com o sub-17, em 2014, e a quarta posição com o sub-7, em 2013. No Estadual, o Vila tem a quarta colocação com o sub-14 (2015) e com o sub-9 (2013).

Mogi EC

O Mogi está na final do Metropolitano da Série A-1 da classe prata do sub-14. O time disputará a decisão contra o São Caetano/Palestra SB em duelo que será programado pelo Departamento Técnico da FPFS.

Na semifinal do último final de semana, o time mogiano derrotou o Taboão da Serra, por 4 a 3, em duelo realizado no Ginásio Presidente Ciro I, no sábado passado. Na outra chave, o São Caetano superou o Penha, por 4 a 0.