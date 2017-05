Após superlotação, Santa Casa deve ampliar as alas

QUADRO DESTAQUE

A crise dos últimos dias na maternidade e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal na Santa Casa de Misericórdia de Mogi de Mogi das Cruzes levou a direção do hospital filantrópico a iniciar um processo de ampliação. Nesta semana, a provedoria do centro hospitalar encomendou um projeto a um escritório de arquitetura local para aumentar as alas. A ideia é que o novo espaço tenha capacidade para mais 10 leitos de UTI e outros 17 de enfermaria materna, um complemento aos 10 leitos atuais de cuidados intensivos e 38 vagas comuns. Não há estimativas de custo, mas o centro hospitalar deve pleitear apoio financeiro das secretarias municipal e estadual de Saúde.

Desde a última semana, a situação do atendimento na maternidade e UTI Neonatal está fora da normalidade. Houve um colapso com a superprocura do equipamento local por mulheres de diferentes cidades do Alto Tietê.

“Para falar de superlotação, a gente precisa analisar o cenário geral. Décadas atrás, a Cidade tinha duas maternidades públicas. A primeira era a Mãe Pobre, que atendia pessoas sem convênio, e a segunda era a Santa Casa, que já atendia pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Houve fechamento de leitos com o encerramento das atividades da Mãe Pobre. Os anos passaram, a população cresceu e o número de leitos diminuiu. Na atualidade, muitas pessoas perderam convênios particulares por causa da crise econômica. Por fim, o que ajuda a explicar parte desta superlotação é que 20% dos partos mensais da Santa Casa são de mães de outras cidades, algumas, inclusive, com maternidades como, por exemplo, Suzano”, explicou Ricardo Bastos, diretor técnico da Santa Casa.

Os números da maternidade da Santa Casa são superlativos. Por mês, em média, nascem 480 crianças. Quase 100 dos bebês que nascem todos os meses em Mogi são de famílias de outras cidades. Ontem, a maternidade tinha 36 dos 38 leitos ocupados. A neonatologia tinha 34 crianças para 25 leitos. No início da semana, no pico, o hospital chegou a ter 70 mães em atendimento simultâneo.

Diante do cenário complicado, a diretoria cogita a ampliação destas alas do hospital. “Há tratativas com as secretarias municipal e estadual da Saúde para que haja uma possível ampliação da maternidade e da UTI Neonatal. Já iniciamos estudos. Uma arquiteta já começou com levantamentos para elaborar um projeto. Ontem (anteontem), os representantes do setor de neonatologia e a arquiteta já tiveram uma reunião para discutir detalhes desta ampliação. É uma demanda necessária. A ideia é que a gente aumente a UTI em mais 10 leitos e a enfermaria em 17 leitos”, disse Bastos.

A provedoria do hospital filantrópico não sabe estimar ainda quanto as obras de ampliação possam custar. Sabe-se, contudo, que pedirá ajuda à Prefeitura – já que a Santa Casa é a maternidade pública da Cidade – e do Estado – por causa da vinda de gestantes de outras cidades para cá.

Quando conseguir a verba, a próxima etapa a ser cumprida pela direção é ter o aval da Vigilância Sanitária do Estado para ampliar o número de leitos nestes dois setores vitais do centro hospitalar.

O local a receber as alas ampliadas não é problema, segundo o diretor técnico. “Há terrenos aqui que podem receber uma nova ala, mas existem unidades construídas que podem crescer, como a ressonância magnética e UTI. Há uma base estrutural suficiente que permite a ampliação vertical. O estudo arquitetônico vai definir se ali é o melhor lugar ou se há outras boas opções para esta ampliação”, acrescentou.









Cross

No início da semana, o secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, fez críticas à Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), gerida pelo Estado, pelo envio de gestantes à Santa Casa mesmo sem condições de atendimento na unidade.

“Esta questão do direcionamento de pacientes pelo Cross é algo muito complexo. Quando atingimos o máximo e não temos mais condições de receber pacientes, a Santa Casa emite um comunicado à Central. Só que isso muda muito porque às 10 da manhã a maternidade pode estar lotada, mas horas depois pode estar com vagas porque há pacientes que recebem alta. É parte normal do processo. O que precisa acontecer é o respeito ao comunicado feito à Central”, comentou Bastos.