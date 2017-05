Após sequestro, motoristas são liberados em estrada de Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Os motoristas José Francisco dos Santos, de 54 anos, e Genésio Pinto dos Santos, de 45 anos, que trabalham respectivamente para as empresas Tropical Transportes e Santini Transportes, foram colocados em liberdade, na manhã desta sexta-feira (12) , na Estrada Taboão-Paratei, em Mogi das Cruzes. Eles ficaram num cativeiro desde à noite desta quinta-feira. A O Diário contaram que uma quadrilha com cinco assaltantes armados os rendeu na Rodovia Presidente Dutra, km 101, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. O bando roubou os seus caminhões com 87 mil litros de álcool anidro (próprio para misturar com gasolina), no valor de R$ 87 mil.

Na frente do 2º Distrito Policial, em Braz Cubas, onde aguardavam ser atendidos para o registro da ocorrência de roubo, Genésio Pinto disse que os criminosos os ameaçaram de morte, os colocaram em três veículos e depois num cativeiro, onde havia mais dois motoristas detidos. “Eles falaram que residiam em Jacareí e tiveram roubada a carga de ração”, lamentou.

Ainda conforme Genésio, “o nosso destino era a cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Assim que parei o caminhão no posto de gasolina já fui dominado”.