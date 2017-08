Após reunião com comerciantes, Prefeitura mantém fechamento da passagem em nível

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Comerciantes e pedestres da região da passagem em nível da Rua Doutor Deodato Wertheimer se reuniram na manhã de ontem na rua e seguiram em passeata até a Prefeitura, onde foram recebidos pelo chefe de Gabinete, José Luís Freire de Almeida, e o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel. Eles expuseram alguns pontos, como os reflexos negativos do fechamento da passagem nas vendas, além de fazer algumas sugestões. O governo municipal manterá o fechamento da via e divulgou planos para o local, como a colocação de vagas de Zona Azul.

Após o encontro, os donos de dois estabelecimentos, uma loja de calçados e uma bomboniere decidiram baixar as portas. Assim somam-se três comércios fechados na rua desde a interdição definitiva da passagem em nível, na segunda-feira. O outro foi um trailer que funcionava como lanchonete na esquina da Deodato com a Rua Navajas.

O gerente da loja de móveis e colchões Inovar, Carlos Eduardo Gonçalves Pereira lamentou a falta de resultados positivos. “Fizemos algumas sugestões, mas eles parecem que não vão mudar os planos. Propusemos uma mudança na mão de direção das ruas Navajas e a Deodato, no sentido túnel, mas eles disseram que as duas vias terão uma faixa utilizada para o estacionamento Zona Azul” contou. A unidade mogiana da loja é a 25ª da rede, inaugurada há cerca de 40 dias. Segundo Pereira, o grupo deverá esperar a volta do movimento de carros (com os fim das obras, iniciadas nessa semana) para avaliar o futuro do comércio.

O dono do Churrasquinho Iti manteve a lanchonete há 14 anos na Deodato e, agora, não acredita que a colocação de Zona Azul possa dar o mesmo movimento nas vendas obtido com a passagem de pedestres. “Eles não querem ceder de jeito algum. Nos próximos dias, decidirei o que fazer, mas a única alternativa que vejo é fechar”, contou.

Ricardo Teixeira tem uma loja de fotografia há duas décadas e meia e também não vê outro fim senão deixar o ponto. “O fechamento da passagem em nível é inútil, sem explicação. Porque ainda não foi construída a passarela aos pedestres”, enfatizou.

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) manteve a solicitação de uma reunião com representantes da Prefeitura para tratar sobre o assunto e a previsão é que o encontro ocorra na próxima semana. “A direção da ACMC ressalta a importância dos comerciantes avaliarem o comportamento dos negócios neste período, estudarem meios de atrair os consumidores e propor sugestões, que a entidade se encarregará de encaminhar para estudo de viabilidade da Administração Municipal”, informou em nota o órgão.

Segundo a Prefeitura, durante a reunião foi explicado que a liberação da via no quarteirão entre as ruas Doutor Ricardo Vilela e Navajas deverá ocorrer no próximo dia 14 e que o trânsito de veículos pela passagem em nível não será reaberto. Para os pedestres, a tendência é que a passagem em nível permaneça fechada. “É importante lembrar que todas as intervenções na região fazem parte do projeto de requalificação da região central, com a construção do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biágio. Todo o projeto já vem sendo discutido, inclusive com a participação de representantes dos comerciantes, desde 2015”, repetiu a Prefeitura.

Outra questão discutida foi a melhoria na passagem em nível da praça Sacadura Cabral, para permitir a passagem dos carrinhos de material reciclável e de entregas. A empresa responsável pela obra do Complexo Viário, com a supervisão das Secretarias Municipais de Transportes e de Obras, colocará uma nova rampa no local.