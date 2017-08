Após reforma, Casarão do Carmo será reaberto em setembro

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

O Casarão do Carmo reabrirá no dia 28 de setembro, com a ampliação da área destinada à exibição da coleção de peças do Museu Visconde de Mauá e o recebimento dos cinco funcionários do Departamento de Turismo, atualmente subordinados à Secretaria Municipal de Cultura.

O setor funciona na Ilha Marabá, no Mogilar, poderá ganhar visibilidade no novo endereço, e atende, durante o horário comercial, com maior facilidade aos turistas em visita pela Cidade.

Tombado como patrimônio histórico municipal, o casario do século XIX recebeu melhorias diversas no telhado e piso, além de pintura e revisão dos sistemas elétrico e hidráulico. As obras, executadas pela Topus Engenharia, custaram R$ 115,7 mil. O contrato previa a conclusão do trabalho em maio passado. Por um problema no piso, os serviços foram refeitos e a reabertura será adiada em quatro meses.

Segundo secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, após a substituição, o piso de madeira “estufou”, num processo que pode ter sido provocado pela umidade do solo naquela região. “Então, todo o serviço foi refeito e decidimos esperar mais um tempo para observar se o problema iria se repetir”, apontou.

Uma intervenção futura deverá ser a impermeabilização do solo, na área onde está o pequeno jardim interno, para controlar a umidade.

A reabertura fará parte da enxuta programação do aniversário dos 457 anos de fundação de Mogi das Cruzes. As duas primeiras salas, à direita da porta principal, serão ocupadas pelo Departamento de Turismo.

As demais receberão as peças do Museu Visconde de Mauá, inclusive a sala central, que antes recebia atividades agora transferidas para pontos como Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, e a sede da Corporação Musical Santa Cecília, onde são tocados projetos como a Roda de Choro do Seu Julinho e o Entremeio Literário, reuniões e apresentações variadas.

“No Casarão, acreditamos que o Turismo ganhará visibilidade e poderá atender os turistas, durante o horário comercial, como um centro de informações”, contou Sartori, que assumiu a coordenação do setor em janeiro passado.









Com a reabertura do espaço, o desafio será o de torná-lo atrativo. “Não só o Visconde de Mauá, mas todos os museus brasileiros têm dificuldades em atrair as pessoas, principalmente porque o acervo é formado por coisas antigas, que têm um alto custo para o restauro e a recuperação”.

Nesse sentido, não são esperadas grandes novidades. Porém, destacou o secretário, “o Museu possui algumas peças raras, como as bandeiras antigas, que não temos condição alguma de recuperá-las, mas que terão lugar de destaque”.

Mudança

Uma mudança, ainda num processo embrionário, poderá marcar a vida do Museu Visconde de Mauá, no futuro próximo. A Secretaria Municipal de Cultura planeja alterar a denominação da instituição para Museu Mogiano.

O nome Visconde de Mauá foi definido pelo Governo do Estado, quando Mogi das Cruzes passou a integrar o Sistema Estadual de Museus (Sisem). “Esse nome não tem qualquer vínculo histórico com a Cidade, e a ideia é legitimar o nosso acervo e história, com um nome que tenha a ver com Mogi”, defende Mateus Sartori, secretário municipal de Cultura.

A coleção mogiana tem diversas peças históricas, e duas relevantes: as bandeiras da Câmara Municipal, do século XVII, e a Imperial, que dom Pedro I deixou no Município, logo após a proclamação da Independência do Brasil. Ambas estão em estado bastante precário, mas são mantidas em exposição.