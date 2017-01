Após recuperação de obra, Capela em Taiaçupeba será reaberta

QUADRO DESTAQUE

A Capela de São Sebastião, em Taiaçupeba, recebe nesta sexta-feira a primeira missa desde que foi interditada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap). A celebração será feita pelo bispo dom Pedro Luiz Stringhini, na abertura da Festa de São Sebastião, que segue no final de semana.

Ontem, voluntários se apressavam para deixar tudo pronto para a reabertura da Capela. Parte da equipe do restaurador Julio Moraes, contratado pela Diocese para a obra de restauração, também davam os últimos retorques na obra.

O padre responsável pela paróquia, Alberto Gomes da Silva, não estava no local e também não autorizou a entrada da reportagem de O Diário na Capela. No entanto, do lado de fora, era possível ver que as obras do artista sacro José Benedicto da Cruz (J.B.C.) já tinham sido recuperadas pelo serviço de restauro e estavam, novamente, no arco na igreja – que também foi restaurado.

Em julho do ano passado, moradores de Taiaçupeba e pessoas interessadas na conservação do patrimônio cultural da Cidade denunciaram uma reforma autorizada pelo padre Alberto, que cobriu de reboco as obras pintadas por J.B.C. (Leia mais nesta página). Na época, o responsável pela Capela alegou que o cimento foi usado para cobrir rachaduras que estavam visíveis no arco da igreja.

A polêmica sobre as obras está concentrada no arco do templo religioso, ornamentado no início do século passado por J.B.C. A estrutura tem três desenhos, curiosamente pintados em folhas de papel pelo artista e pregados no local com tachinhas, segundo observou Sandim.

Debaixo de uma das figuras, a de Jesus Cristo, de 1919, foi descoberta uma segunda pintura, uma espécie de brasão datada de 1909, também de autoria de J.B.C. Entretanto, conforme afirma a arquiteta, a prioridade é recuperar apenas a figura de Jesus Cristo.

Ainda em julho, após vistoria, o Comphap interditou a Capela até que o serviço de restauro fosse contratado e executado. A partir de então, as missas e celebrações passaram a ser realizadas no salão paroquial.

Festa









Festa

A Festa de São Sebastião será realizada entre sexta-feira e domingo. As celebrações religiosas já poderão ser realizadas no interior da Capela.

A voluntária Antonia de Almeida Silva, de 48 anos, conta que a quermesse começará logo após a missa de abertura e terá bingo e barracas de comidas típicas, como doces, salgados, churrasco e pastéis. No sábado, a missa será às 19 horas, também seguida pela quermesse. No domingo, a celebração começa às 11 horas. Na sequência, haverá almoço, por R$ 10,00. Segundo Antonia, todo o dinheiro arrecadado será revertido à obra de restauro – a Diocese não revela o valor do serviço.

Uma das moradoras mais antigas da comunidade São Sebastião, Carmem de Lima, de 91 anos, conta que a Capela e a Festa de São Sebastião são referências a todos que já passaram pelo local. “Desde criança, eu vou às missas com a minha mãe. A igreja é mesmo muito antiga”, ressalta. Ela diz que no passado também foi voluntária da festa, servindo café aos demais trabalhadores.

Reportagem leva à suspensão de obra

ELIANE JOSÉ

A recuperação de pinturas antigas da Capela de São Sebastião parte de uma entrevista publicada no dia 6 de julho do ano passado por O Diário, quando Dorival de Lima Martins Júnior, bisneto de Pedro Tiago, construtor do templo religioso, conversa com a reportagem e alerta sobre as primeiras intervenções equivocadas, feitas em cima de pinturas do artista José Benedicto da Cruz (J.B.C.). A partir dessas publicações, a Diocese de Mogi das Cruzes tomou para si a responsabilidade de restaurar o pequeno santuário rural do Distrito de Taiaçupeba.

O jornal mostrou as imagens antigas e o reboco de cimento colocado em cima de um arco decorado por J.B.C., considerado como um dos principais artistas populares pelo médico e historiador Eduardo Etzel (1906-2003), um dos principais pesquisadores da arte sacra nacional.

A partir das reportagens e da reação de defensores do patrimônio histórico municipal, as intervenções coordenadas pelo pároco Alberto Gomes da Silva ganharam projeção. A obra estava sendo tocada sem o devido acompanhamento de um profissional especializado e foi imediatamente interditada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Paisagístico. Acionado, o Ministério Público também recomendou a proteção dos registros.

E a Diocese de Mogi das Cruzes contratou o restaurador Julio Moraes, especialista nesse tipo de restauro e que tem atuado em outros registros históricos mogianos, como o Casarão da Coronel.

A seu feitio, o jornal deu voz à comunidade e à defesa de seus interesses porque tem absoluta convicção de que a memória e a história são sustentáculos dos valores culturais, éticos e sociais da Cidade.