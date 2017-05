Após reclamações, trânsito no Mogilar deve receber mudanças

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Após pedidos dos moradores, as novas alterações estão previstas no trânsito da Rua Casarejos, no Mogilar. A Secretaria Municipal de Transportes de Mogi das Cruzes estuda transferir as linhas de ônibus municipais e intermunicipais para a Rua José Benedito Braga, paralela à Casarejos. Os caminhões vão ser obrigados a circular pela Via Perimetral a fim de desafogar os acessos para a entrada ao Centro. A Prefeitura analisa também a proibição de mão dupla de estacionamento em partes do endereço. Grupo de moradores quer ação da Polícia Militar na fiscalização.

Na quarta-feira passada, O Diário mostrou o tormento pelo qual passam moradores de um dos mais tradicionais endereços do Mogilar, a Rua Casarejos. Desde o início de dezembro, ônibus urbanos utilizam a via como rota com destino ao Terminal Estudantes e para pontos na região central por causa de interdições em ruas próximas motivadas pela construção do segundo túnel do complexo viário, que fica na região. Em algumas casas há rachaduras que, segundo os proprietários, começaram a surgir com o tráfego de veículos pesados pela via.

José Arraes, da Associação dos Moradores do Mogilar, um dos representantes do grupo que reside na Casarejos, participou na última quinta-feira de uma reunião com o secretário municipal de Transportes, coronel Eduardo Rangel. Durante o encontro, na sede da Prefeitura, no Centro Cívico, os moradores apresentaram três propostas. “A primeira foi a da retirada das linhas de ônibus municipais e intermunicipais da Casarejos porque é uma rua que não comporta tráfego pesado. A segunda foi uma sugestão de levar as linhas para a Rua José Benedito Braga (paralela), onde já passam os ônibus seletivos da Pássaro Marron. Os caminhões, por sua vez, seriam proibidos de passar por lá. Eles teriam que desviar pela Via Perimetral. A terceira trata de um pedido de proibição de estacionamento de mão dupla na Casarejos. Há um grande problema por lá porque param dos dois lados da rua e os ônibus e caminhões têm passado a todo momento. Fica quase impraticável passar por lá. Pelo que percebi, o secretário mostrou-se atento às demandas e parece que a Secretaria deve aceitar os pedidos”, disse Arraes a O Diário.

O secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel, afirma que os pedidos feitos serão analisados. “A restrição dos caminhões e de ônibus fretado será aplicada. Eles não poderão mais passar por aquele ponto do Mogilar. Sobre o estacionamento, a Secretaria vai analisar os pontos com gargalos e que devem ter proibição de estacionamento. Em relação às linhas municipais e intermunicipais há algo mais complicado. Se nós mudarmos mais uma vez a rota dos ônibus, se tornará mais longe para aqueles que pegam nos pontos da região. A Secretaria iniciou um estudo para analisar qual a melhor saída para a questão dos ônibus. A princípio, a transferência das linhas para uma rua próxima não está descartada”, destacou.

Espera

A expectativa é de que uma reunião, no próximo dia 16, às 15 horas, traga uma solução aos moradores do Mogilar. Com base nos estudos iniciados pela Secretaria Municipal de Transportes, o Departamento de Trânsito de Mogi das Cruzes deve definir quais intervenções serão adotadas numa das mais antigas vias do Bairro: a Casarejos.

O principal receio da Prefeitura é que as mudanças nas linhas de ônibus acabem afastando, ainda mais do Centro, as linhas de ônibus que percorrem o interior do Mogilar.

As obras do segundo túnel do complexo viário em fase final de construção demandaram mudanças amplas naquela região. Os ônibus subiam das imediações pela Rua Engenheiro Gualberto, mas esta teve um trecho interditado, o que impossibilitou que veículos pesados passassem por lá.

A alteração impactou no comércio local. Desde dezembro, vários estabelecimentos comerciais notaram redução nas vendas, alguns deles fecharam ou foram passados de mãos.