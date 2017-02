Após reajuste na tarifa de ônibus, mogianos realizam mais uma manifestação

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

O protesto desta quarta-feira (1º) contra o aumento da tarifa de ônibus na Cidade teve início na primeira sessão do ano da Câmara Municipal, quando dois manifestantes gritaram suas indignações durante a fala do prefeito Marcus Melo (PSDB). A sessão foi interrompida e Melo respondeu aos militantes: “A gente sabe que tem gente que só reclama mas não apresenta proposta. Gente que fica de mimimi”. Os dois continuaram e o presidente do Legislativo, Carlos Evaristo (PSD), pediu respeito e ameaçou retirá-los, caso continuassem. Logo após, cerca de 50 pessoas se juntaram no Terminal Estudantes para dar continuidade ao manifesto.

O estudante Lucas de Souza, de 23 anos, é um dos que protestaram na Casa. Segundo ele, foi até o local a fim de mostrar ao prefeito os argumentos de quem utiliza o transporte público. “Ele disse que a gente não apresenta proposta, mas ele não nos ouve, não marcou audiência pública para debater o aumento com a gente e ainda quis nos calar”, critica.

Este foi o quarto ato contra o reajuste da passagem em Mogi, realizado desde o início de janeiro, quando as concessionárias que administram o transporte público municipal enviaram proposta de aumento da tarifa para R$ 4,70 à Prefeitura. A professora Inês Paz, de 64 anos, participou de todos os atos e acredita que o levante popular contribuiu para diminuir o preço da tarifa para R$ 4,10, decretado pelo chefe do Executivo na última sexta-feira. “Mas a nossa luta é pelo reajuste zero, por isso vamos continuar a militância”, pontua.

Após a divulgação do aumento na passagem, os grupos sociais entraram com ação na Justiça pedindo a suspensão do reajuste. O Ministério público opinou ser favorável à liminar que suspende o decreto de Melo. A ação foi protocolada no fim de semana e a juíza Antônia Brasilina de Paula Farah concedeu o prazo comum de 72 horas para que Prefeitura de Mogi se manifeste.

A Prefeitura informou que a Procuradoria Geral do Município apresentará a manifestação no prazo estipulado.

No final do ato, o grupo agendou reunião para a próxima quarta-feira, na sede da Apeoesp, no Mogilar. No encontro será feito um balanço das manifestações e decidido os próximos passos da mobilização.