Após prejuízo com queda de energia, Mercadão de Mogi reivindica gerador

A presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes, Celma de Deus, pretende encaminhar um ofício à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, na próxima semana, para solicitar a instalação de um gerador de energia elétrica, a fim de reduzir os impactos em cortes de fornecimento. A decisão foi tomada depois do apagão de cerca de 5 horas em toda área central, na última quarta-feira, provocado por um acidente, que causou prejuízos.

“A situação prejudicou todos os comerciantes, que tiveram muitos prejuízos com as vendas especialmente por se tratar de véspera de feriado, quando normalmente o movimento é maior”, observa Celma, que atua no ramo de flores e teve problemas para atender a clientela às vésperas do Dia de Finados, considerado uma data importante para alavancar os negócios.

O corte no fornecimento afetou praticamente todos os boxes que perderam muitas vendas. Sem energia não funcionam as máquinas de cartões bancários, a maioria dos comerciantes que usa balança eletrônica não conseguiu pesar as mercadorias, os açougueiros também ficaram impedidos de usar as serras elétricas para cortar peças de carnes. Além disso, muitos tiveram problemas com a refrigeração dos produtos perecíveis.

Foi toda essa situação que alertou os mercadistas sobre a necessidade de instalar um gerador no prédio. Celma explica que vai sugerir a aquisição do equipamento em sistema de parceria entre a Prefeitura e os comerciantes. Os proprietários dos boxes esclarecem também que não pretendem pedir ressarcimento dos prejuízos à EDP São Paulo porque preferem arcar com as perdas a enfrentar a burocracia para entrar com recursos.