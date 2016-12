Após perseguição, policias recuperam moto, mas suspeitos fogem

Policia

Após intensa perseguição pelas ruas de Braz Cubas, os guardas municipais Siqueira, R. Oliveira e Andreotti recuperaram ontem a Yamaha/YS150 Fazer, vermelha, FCV-6149, roubada às 23h50 do último dia 24, do ajudante geral Diego Mello dos Santos. Ele ainda pagava as prestações da moto e elogiou o trabalho da equipe da Guarda Municipal.

A Yamaha foi recuperada, mas os dois autores do roubo escaparam. A perseguição começou no Jardim Santa Tereza e acabou no Jardim Aeroporto III. A Polícia Civil deve prosseguir nas buscas para tentar identificar e prender os marginais. (L.R.)