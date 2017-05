Após perseguição, guarda municipal recupera moto roubada

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Uma perseguição que começou nesta segunda-feira (22), na Praça Rotary, na Vila Natal, e terminou, na Rua Coronel Souza Franco, no Centro de Mogi, resultou na apreensão de dois adolescentes, de 15 e 16 anos. Eles passeavam pela cidade com a Honda Biz roubada no último dia 14, de Camila Dias. Os guardas municipais Morrone, Márcio, R. Oliveira e Siqueira, da Romo, escoltaram os infratores inicialmente ao Hospital Luzia porque sofreram escoriações ao cair da moto e depois ao Distrito Central.

O escrivão Mauro Kato seguindo orientação do delegado Carlos Eduardo Chispim sindicou os menores por Receptação, pois eles não foram reconhecidos como autores do roubo. A dupla ainda é suspeita de cometer roubos de celular.

Já na Rua Francisco Rodrigues Passos, na Vila Lavínia, os guardas municipais Liberato e Erick surpreenderam um adolescente com três buchas de maconha e R$ 216,00 perto da Escola Eliana Mafra. O menor foi levado ao 2º DP, em Braz Cubas, e sindicado em Ato Infracional por tráfico pelo delegado Carlos Eduardo Chispim e o escrivão Vicente Paulo de Souza.