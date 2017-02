Após ouvir motoristas do Uber, Câmara se reunirá com taxistas

Cidades

Os vereadores Caio Cunha (PV) e Diegão Martins (PMDB), integrantes da Comissão Permanente de Transportes e Segurança Pública, receberam ontem um grupo de 40 motoristas do aplicativo Uber que atuam na Cidade. A categoria reivindica a regulamentação do serviço. Também participou do encontro o vereador Jean Lopes (PCdoB). O diálogo foi o primeiro de uma série de outros. Na próxima semana deverão ser ouvidos os taxistas, em data ainda não definida. Também está sendo articulado encontro com representantes da Uber Brasil.

“O principal objetivo da reunião é ouvi-los e levantar quais são as principais dificuldades e anseios. Já passou da hora de discutirmos este tema”, disse Cunha.

Diegão lembrou que o compromisso da Câmara é com os usuários. “Nós somos a favor do Uber e a favor dos taxistas, mas principalmente, estamos interessados no que é melhor para a população de Mogi”.

Jean Lopes se colocou à disposição dos profissionais. “Sou integrante da Comissão de Justiça e Redação, que vai avaliar a possível regulamentação. Também sou usuário e a favor do serviço, mas é preciso alguma forma de beneficiar o Município com arrecadação para os cofres públicos”.

Segundo os profissionais, há 300 motoristas de Mogi cadastrados no aplicativo. Os condutores do Uber pagam 25% por corrida à empresa de software, mas sem regulamentação, não há arrecadação tributária do serviço na Cidade. Em São Paulo, este encargo ficou com a empresa.

“Queremos a regulamentação para trabalhar em paz e sem medo. Entendemos a posição dos taxistas, que pagam taxas, têm que adesivar seus carros e ainda passar por vistorias nos veículos. Queremos encontrar uma maneira de flexibilizar nossa atuação, como foi feito em São Paulo”, disse Alexandre Issa Sayão, um dos Ubers participantes do encontro.

Darli Guicciardi, outro motorista do Uber, diz que a regulamentação vai trazer tranquilidade. “Porque hoje a gente trabalha tenso, sempre de olho no retrovisor. Nos acusam de clandestinos. O que queremos é que a Prefeitura nos libere para trabalharmos em paz”.

Célia Regina Maciel diz ter se sentido intimidada por taxistas. “Veio um pedido de corrida na rodoviária de Mogi e quando cheguei, três taxistas pararam perto do meu carro e pediram para eu descer. Fiquei com medo, não desci e fui embora”.









Os motoristas do Uber destacaram ainda outros benefícios que trariam à Cidade: redução nos congestionamentos, aumento de consumo de combustível em estabelecimentos mogianos, além da manutenção dos veículos, também feita junto a empreendimentos locais.