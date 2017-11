Após morte de macaco, Alto Tietê terá reforço na vacinação contra febre amarela

Cidades

NATAN LIRA

Sete das 10 cidades do Alto Tietê terão a vacinação contra a febre amarela reforçada, depois que um macaco morto no Parque do Tietê apresentou resultado positivo para febre amarela. Inclusive, a partir de hoje, o local que corta a Rodovia Ayrton Senna ficará fechado temporariamente. Diante desta situação, a Secretaria de Estado da Saúde irá receber do Ministério da Saúde 2,8 milhões de novas doses da vacina contra a doença, o que possibilitará reforçar a imunização nas áreas indicadas na Capital Paulista, além de expandir a vacinação para todas as cidades do Alto Tietê.

Quando as doses forem distribuídas, cada cidade definirá os locais de vacinação, considerando os pontos onde o mosquito pode ter passado. O maior volume de doses virá para Mogi (213.699), Itaquaquecetuba (194.810), Suzano (133.341) e Ferraz de Vasconcelos (113.225). Recebem ainda as vacinas Poá (79.985), Arujá (77.807) e Santa Isabel (51.600).

Um primata também foi encontrado morto na Estrada Municipal Deputado Estadual Francisco Franco, no Bairro da Cachoeira, em Santa Isabel, na divisa com Mogi. O exame de necrópsia, encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, na Capital, deve ter o resultado divulgado em até 15 dias. O Centro de Controle de Zoonoses orientou os moradores dos bairros do entorno em que o primata foi encontrado.