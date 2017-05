Após denúncia, polícia descobre ponto de drogas no Jardim Planalto

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Uma denúncia sobre ponto de venda de drogas feita pelo nº 181, do Disque Denúncia, levou a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (23) à “biqueira” na esquina da Travessa Dois com a Rua Juca Assi, no Jardim Planalto. Dois traficantes fugiram correndo, mas deixaram para trás meio tablete de maconha e 20 buchas da mesma droga, além de duas facas, R$ 5,00 e folhas com a contabilidade do tráfico. Os cabos Adilson e Guimarães, do 17ºBPM/M, que agiram em apoio ao subcomando, apresentaram a ocorrência no 2º DP, em Braz Cubas.