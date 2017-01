Após confusão em Praça, as primeiras providências

Informação

Após uma grande confusão que levou a Polícia Militar a utilizar bombas de efeito moral para coibir uma briga generalizada entre integrantes de grupos rivais, ocorrida na madrugada do último domingo, na Praça Conceição Ramires Eroles, no Bairro Nova Mogilar, o vereador Emerson Rong (PR), autor da Lei do Pancadão, que regulamenta o uso de equipamentos de som na noite mogiana, promete realizar uma grande reunião para discutir a volta de ocorrências desse tipo no Município. Rong quer juntar os síndicos dos prédios localizados ao redor da Praça, representantes das Polícias Civil e Militar e das secretarias de Transportes e de Segurança da Prefeitura de Mogi na busca de soluções urgentes para que problemas como aquele não voltem a acontecer naquela região da Cidade marcada pela presença de um grande número de apartamentos residenciais. “Se temos a Lei do Pancadão já regulamentada, é preciso que exijamos o seu cumprimento”, disse Rong à coluna. Ele se mostrou impressionado com o grande número de telefonemas de moradores do Nova Mogilar pedindo providências contra o ocorrido nas primeiras horas desta semana. Segundo o que foi passado ao vereador, a confusão começou com uma disputa de som, o chamado “pancadão”, entre membros de grupos organizados de jovens, que acabou provocando uma grande briga, a ponto de os moradores exigirem a presença da PM, que chegou ao local e teve de usar bombas de efeito moral para conseguir controlar a situação. Segundo a legislação em vigor na Cidade, de autoria do vereador Rong, o volume de som após às 20 horas não pode ultrapassar os 50 decibéis, nos finais de semana e feriados. Problemas com som, que eram comum em praças públicas de Mogi, foram reduzidos com a lei aprovada em 2012 e regulamentada no ano seguinte. “Infelizmente, tais fatos estão de volta, com a migração de pessoas vindas de outros pontos onde a Polícia age. Mas temos de tomar providências para impedir que isso se torne rotina. Se a lei existe, é para ser cumprida”, disse Rong, na esperança de que a reunião, que acontecerá dentro dos próximos dias, apresente resultados práticos positivos.

Chacina

Os dois anos da “Chacina do Caputera” serão lembrados com uma missa que o bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, irá celebrar, no próximo dia 24, domingo, a partir das 18h30, na Catedral de Santana. Na mesma data de janeiro de 2015, três jovens foram assassinados no Caputera e outras duas pessoas em Jundiapeba. Acusados pelas mortes, os policiais militares Fernando Cardoso Prado de Oliveira e Vanderlei Messias de Barros estão no Presídio Romão Gomes, à espera de julgamento.

Taboão

O trio formado pelos deputados Gondim Teixeira (SD), Marcos Damásio (PR) e Estevam Galvão (DEM) vai se encontrar com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), no final deste mês. Tentará conseguir o que outros políticos já tentaram, sem sucesso: a autorização para abertura de um acesso ao Bairro do Taboão na ligação rodoviária Ayrton Senna da Silva. Até agora, a classificação da estrada como via expressa impediu a execução da obra.

No STJ

A decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mantendo sentença do TJ paulista em ação civil pública assegurando aos consumidores de Mogi o acesso a salas de cinema com produtos igual ou similares aos vendidos em suas dependências foi classificada como um dos mais destacados julgamentos do ano passado naquele órgão. O impacto no cotidiano dos cidadãos pesou na escolha.

Partidos

Entre os políticos locais circula uma pergunta que continua, pelo menos temporariamente, ainda sem resposta: até quando o prefeito Marcus Melo e Teo Cusatis, levados de última hora para o PSDB nas eleições passadas, ficarão no ninho tucano. Há quem aposte que no retorno da viagem aos Estados Unidos, o ex-prefeito Marco Bertaiolli promova a volta de ambos ao PSD.

Cotidiano



Frase

O jornal permanece sendo a mídia mais confiável, a que se dá uma grande sensação de relevância, seriedade e atualidade para as marcas que nele anunciam.

Rafael Sampaio Neuville, consultor de marketing, comunicação e planejamento estratégico, novo colunista de O Diário