Após cinco anos, Centro de Oncologia do Luzia será entregue nesta quarta

NATAN LIRA

Após cinco anos de espera e sem detalhar a estrutura e o início do funcionamento, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o secretário de Estado da Saúde, David Uip, inauguram hoje, às 10 horas, o Centro Oncológico do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, no Mogilar. De acordo com a Administração Municipal, só nos quatro primeiros meses deste ano, mais de 650 pacientes com câncer foram encaminhados a algum tipo de tratamento na Capital.

Apesar de a Secretaria não ter confirmado se o atendimento também terá início amanhã, em fevereiro o governador disse a O Diário que o local passaria a funcionar no início de maio. À época, a Pasta informou que as instalações estavam concluídas e era preciso aguardar um pouco mais para iniciar o funcionamento, devido à entrega dos equipamentos que já haviam sido adquiridos. “No Centro Oncológico do Luzia teremos, então, o tratamento completo de câncer, com cirurgias, quimioterapia e radioterapia. O hospital ganhou também ressonância magnética, um serviço que tinha muita demanda”, comentou Alckmin.

A construção do equipamento é uma reivindicação da Cidade desde 2012, quando o atendimento aos pacientes diagnosticados com a doença e tratados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), realizado no Centro Oncológico Dr. Flávio Isaías, foi descredenciado pelo Ministério da Saúde. Na época, eles passaram a ser encaminhados à Capital para realizar os procedimentos. Há quase dois anos, por intermédio de uma associação médica, a Secretaria de Estado da Saúde passou a direcionar os pacientes para tratamento radioterápico no “Flávio Isaias”. As cirurgias e a parte quimioterápica começaram a ser feitas, na mesma época, no Luzia de Pinho Melo, com seis macas específicas para o tratamento e capacidade para realizar uma média de 500 sessões por mês.

A importância de um centro especializado no tratamento de pacientes com câncer em Mogi é confirmado no balanço de 2016 da Secretaria de Estado da Saúde. Os dados dão conta de que naquele ano foram realizados 6.817 atendimentos oncológicos, número 17,3% superior ao total de 2015. Por mês, em média, 90 pessoas diagnosticadas com câncer passam a fazer tratamento no Luzia.

O contrato para construção do edifício de radioterapia, passarela de interligação com o hospital e adequação da portaria existente foi estabelecido entre o Estado e a CDG Construtora Eireli em abril de 2014. As obras custaram R$ 20,9 milhões e passaram por diversos atrasos pela demora na emissão de licenças, segundo o governo.