Apoio a candidato causa polêmica em condomínios

Ao divulgarem uma circular conjunta conclamando os eleitores dos Condomínios Aruã, Eco Park e Lagos e Brisas a concentrarem seus votos em um só candidato a vereador, os presidentes das três associações de moradores acabaram provocando uma grande discussão entre outros condôminos. Afinal, existem pelo menos mais dois candidatos a vereador que residem na localidade e que, certamente, também gostariam de receber idêntico tratamento. No documento encaminhado aos moradores, os presidentes Claudio Pudo, Antonio Carlos Echeverria Martins e Wanderley Molina afirmam que após reuniões regulares entenderam ser “fundamental” concentrar a força eleitoral dos condomínios em um só candidato, no caso João Carlos Barbatti (SD), “em razão de sua história, conhecimento de nossas carências, experiência administrativa, luta incansável pelos nossos direitos, etc”. A circular traz ainda um perfil de Barbatti, “morador do Aruã desde 1999 e ex-presidente da Associação”, além de seus planos relacionados àquelas localidades. A união dos moradores em torno de alguém da própria comunidade seria algo perfeitamente normal, não fosse um senão. Ou melhor, dois. Acontece que entre os moradores dos condomínios existem pelo menos outros dois candidatos a vereador – Bira Winner (DEM) e Koji do Tomi Despachante (PMDB) –, cujos aliados não gostaram nem um pouco da posição assumida pelas associações de moradores. Eles alegam que deveria ter havido uma consulta prévia interna para que os condôminos pudessem decidir o assunto no voto. Algo como um plebiscito, o que não teria ocorrido. O certo é que o caso repercutiu a ponto de ganhar espaço junto a redes sociais. E, pelo visto, ainda continuará repercutindo.

Apoio – 1

O bispo diocesano de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini, apareceu ao lado do candidato a prefeito Gondim Teixeira (SD) no horário político da televisão, na noite de quinta-feira. O bispo comentou sobre aspectos ligados à ecologia e elogiou o apoio do deputado às ações de preservação na Cidade. Ao final, os dois se cumprimentaram. E o bispo mostrou de que lado está na campanha.

Apoio – 2

Após a visita do senador tucano José Aníbal (PSDB), a campanha de Marcus Melo (PSDB) receberá mais um aliado de respeitável peso político: o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que estará às 16 horas de hoje, nos calçadões e Praça Coronel Almeida. Mas a grande surpresa pode estar reservada para a próxima semana: a provável visita do governador Geraldo Alckmin (PSDB) para um passeio pela Cidade ao lado do prefeiturável de seu partido.





Casarão

Passada a euforia inicial causada pela reabertura do Casarão do Chá, o número de visitantes começa a cair durante os finais de semana. Isso tem levado um grupo de mogianos à internet para convocar os mogianos a conhecerem de perto a verdadeira obra de arte. Mais que isso, eles querem a inclusão do Casarão nos roteiros turísticos da Cidade e a criação de uma linha de ônibus que servisse àquela localidade, em especial aos sábados e domingos.

Propostas

O padre Pedro Paulo Custódio, da Paróquia Imaculado Coração de Maria, do Jardim Universo, em Braz Cubas, realiza amanhã à tarde uma reunião com os candidatos a vereador do Bairro, Geraldão Tomaz Augusto e Eliana do Nílson, do PMDB; Ana Maria Damasceno (PSDB) e João Vilela (SD). Será uma oportunidade para que os concorrentes possam apresentar suas sugestões aos integrantes daquela comunidade. Antes do encontro haverá ainda uma palestra sobre eleições e Igreja.

Frase

As pessoas nunca mentem tanto quanto depois de uma caçada, durante uma guerra ou antes de uma eleição.

Otto von Bismark (1815-1898) foi um nobre, diplomata e político prussiano e uma personalidade internacional de destaque do século XIX