Aplicativo de ônibus ainda é pouco utilizado em Mogi

DESTAQUE

NATAN LIRA

Sete dias após o lançamento do aplicativo que oferece informações sobre os próximos ônibus que atenderão os pontos, o trajeto da linha e os locais de parada dos coletivos da rede municipal de transportes em Mogi, a reportagem de O Diário foi às ruas para testar o CittaMobi (Mogi no Ponto) e ouvir a opinião dos mogianos sobre a tecnologia. Apesar de a ferramenta ser bastante funcional e possibilitar ao passageiro programar melhor as atividades que envolvem o transporte público, a adesão ainda é baixa. Ele está disponível nas plataformas Android e IOS

A técnica de laboratório Luciene da Costa, de 57 anos, já sabe o horário em que o ônibus C501 César de Souza – Via Fatec passa em frente a rodoviária, por este motivo, ela não pretende utilizar o aplicativo. “Se a Prefeitura aumentasse a frota de ônibus, haveria motivo para eu baixar”, conta. Opinião diferente tem a pedagoga Alessandra Oliveira, de 43 anos. Segundo ela, nem sempre os veículos circulam dentro da escala. “Em 15 ou 20 minutos que a gente perde no ponto, dá tempo de pagar uma conta, ir até uma loja. Vou baixar”, pontua.

A reportagem de O Diário percorreu três pontos de ônibus, em frente a rodoviária, ao lado do Hospital Luzia de Pinho Melo e próximo ao Largo Bom Jesus. Nos três locais, perguntou a mais de 30 pessoas sobre o uso do aplicativo e apenas o estudante Rafael Cardoso, de 17 anos, já utilizava a tecnologia. “É bastante funcional e prático, vai me ajudar a controlar o meu horário para ir à escola”, pontuou. A única dificuldade encontrada na utilização do CittaMobi é a que em alguns pontos da cidade o sinal de internet é muito deficiente.

A dona de casa Francisca de Lourdes Graça de Oliveira, de 56 anos, não utiliza smartphone, mas se informa dos horários por meio dos painéis eletrônicos instalados em alguns pontos da Cidade. No entanto, conta, que há cerca de um mês reinstalaram a ferramenta em frente a rodoviária, mas já parou de funcionar. “Já é a segunda vez que colocam de novo esta telinha aqui, mas ela nunca informa nada”, enfatiza.

A Secretaria Municipal de Transportes disse que o painel de informação passará por manutenção. “Quanto à divulgação, a pasta informa que, desde que foi lançado o aplicativo, são feitos os trabalhos de divulgação por meio de busdoor nos ônibus do sistema municipal de transporte coletivo e de anúncios nos meios de comunicação da cidade. Além disso, a Administração Municipal está preparando um tutorial de utilização do aplicativo para ficar disponível na internet, seja na página da Prefeitura e nas redes sociais”, trouxe a nota enviada a O Diário.