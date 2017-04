Apenas 72% dos mogianos entregam o Imposto de Renda

DESTAQUE

NATAN LIRA

Até o início da tarde desta quarta-feira (26), apenas 72% (57.766) dos 79.725 mogianos obrigados a entregar a declaração do Imposto de Renda a Receita haviam enviado o documento online. O prazo final termina amanhã e quem deixar de encaminhar a relação de recebimentos e gastos ao órgão do Governo Federal terá de pagar multa que vai de R$ 165,74 até 20% do imposto devido.

De acordo com a Receita, é normal de que os brasileiros deixem para enviar a declaração nos últimos dias, então este número deve aumentar consideravelmente até o final do prazo. Em 2016, até o dia 29 de maio, houve 78.481 declarantes em Mogi e 205.355 no Alto Tietê. Após este período até 31 de dezembro do ano passado houve 3.847 declarantes em Mogi e 11.067 no Alto Tietê.

A declaração do imposto de renda é obrigatória às pessoas que se encaixam em, no mínimo, uma dessas seguintes situações: receberam acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis (que ainda não tiveram impostos pagos); R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis ou descontados na fonte; R$ 142.798,50 de lucro em atividade rural ou que tenham propriedades de bens e direitos acima de R$ 300 mil.

Entre os documentos necessários estão número do CPF de dependentes, CPF e CNPJ de fontes pagadoras (de preferência com as notas fiscais ou documentos comprobatórios), comprovantes anual de rendimentos das fontes pagadoras (no caso de salários ou serviços prestados) e de gastos dedutíveis no Imposto de Renda (como os de educação, saúde ou gastos com Previdência).

Dependendo dos pagamentos, rendimentos, bens e doações também é importante ter documentos comprobatórios. A Receita Federal pagará a restituição do IRPF em sete lotes, entre junho e dezembro deste ano.