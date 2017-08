Apagões causam insegurança na Praça Oswaldo Cruz

Cidades

SILVIA CHIMELLO

Os apagões estão se tornando mais frequentes na Praça Oswaldo Cruz, no Centro. Há noites em que o espaço público fica totalmente no escuro, segundo ambulantes daquela área. Os usuários reclamam da insegurança no local, frequentado por pessoas em condição de rua, usuário de drogas e prostitutas. Para trabalhar, os donos de barracas estão fazendo suas próprias instalações elétricas, puxando energia dos postes de iluminação pública.

A proprietária de uma das barracas de alimentação, Tatiane Regina dos Santos França, disse que está enfrentando dificuldades para trabalhar a noite. “Temos que usar lanterna muitas vezes. Além da falta de energia, que precisa ser puxada com extensão de fios, existe também a sensação de insegurança”, comenta.

Também ambulante, Neusa Passine conta que há poucos dias, duas moças roubaram e agrediram uma idosa na Praça. “Tivemos uma queda de mais de 50% no movimento depois que começaram as obras da passagem subterrânea. A retirada da base da Polícia Militar nos prejudicou porque as pessoas ficam com receio de passar por aqui e já não param mais para ver as mercadorias”, alega. Ela disse ainda que além de usar drogas abertamente na praça, tem até caso de casais que fazem sexo no local.

A tesoureira da Associação de Artesões e Artistas Alternativos de Mogi das Cruzes, Luiza Fussako Nagai, confirma os relatos e pediu providências à Prefeitura. Segundo ela, os problemas começaram com as obras e se intensificam nos dois últimos meses com os apagões.

Imagens e vídeos que mostram a praça totalmente apagada, e ambulantes tralhando com lanternas improvisadas são postadas nas redes sociais O problema foi denunciado pelo líder comunitário Silvio Marques, chamado pela associação para fazer serviços que melhorem a fiação elétrica. “A rede elétrica está danificada, provavelmente em curto circuito. Quando ligam as luzes da praça, depois de um tempo, os fios se esquentam e acabam desarmando os disjuntores. Aí é preciso vir uma equipe da iluminação pública para religar. Depois de um certo tempo acontece a mesma coisa”, afirma.

A Prefeitura, por usa vez, esclarece que o trabalho de monitoramento, realizado pela Guarda Municipal, identificou que a Praça Oswaldo Cruz e outros espaços têm sido alvo de vândalos, que conseguiram localizar e desarmar as chaves dos postes de iluminação. A Secretaria Municipal de Obras está desenvolvendo um projeto para tornar inacessível o acesso às chaves de iluminação.

Para tentar inibir a ação dos vândalos, a Prefeitura solicita que a população ajude a fiscalizar estes locais, denunciando qualquer atitude suspeita para a Guarda Municipal pelo telefone 153 ou para a Polícia Militar no telefone 190. Também é possível solicitar a manutenção de serviços de iluminação pública pelo telefone 156, da Ouvidoria Municipal, ou fazer o registro no site de Prefeitura (http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/obras/ilumina-mogi.php) ou pelo aplicativo de celular Telegram, por meio do contato Geolux.