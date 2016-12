Apae inova em 2017

Editorial

Vem da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes (Apae) uma boa notícia para fechar o ano. Em 2017, a entidade passa a atender crianças menores de três anos, com deficiência mental, e poderá receber recém-nascidos diagnosticados com microcefalia. Hoje, a idade mínima para o ingresso na instituição é 4 anos.

A caminho dos 47 anos, o projeto Estimulação Precoce está sendo implantado com os recursos recebidos do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (Condeca). Estão sendo investidos R$ 170 mil numa modalidade de assistência fundamental para o desenvolvimento físico, intelectual e motor de recém-nascidos. Quanto mais cedo essas crianças receberem os estímulos precoces para o desenvolvimento do cérebro e das habilidades comandadas por ele, melhores e mais rápidos serão os resultados dessas intervenções na vida desses mogianos.

A Apae atende 600 crianças, jovens e adultos nos dois núcleos de aprendizado e assistência – na Rua Carmela Dutra, onde está a sede mais antiga da instituição e no Núcleo Rural, inaugurada em 1996, no Bairro do Caputera.









Antecipar a chegada doss deficientes mentais de zero a três anos à Apae atende a uma demanda real. A medida responde ao crescimento dos casos de microcefalia e de outras deficientes e resulta da experiência dos profissionais da Apae e dos conhecimentos científicos: a melhoria da qualidade de vida futura dessas pacientes depende do que ela viver na primeira infância.

Nos últimos tempos, as dificuldades econômicas tiveram grande impacto nas contas da entidade, mantida por subsídios públicos, doações e a realização de eventos, rifas e outras atividades. Nesse ano, houve a demissão de profissionais, uma decisão difícil, acompanhada com muita preocupação pelos pais.

Esse projeto merece apoio dos mogianos.

Outros projetos são lançados. Um deles é o Apae Virtual, que irá disponibilizar um canal eletrônico para a venda de produtos e o recebimento de doações.

O portal é uma maneira encontrada para a atualização da Apae e também para prestação de contas ao público.

Dar visibilidade e transparência ao que é feito ali é um caminho seguro para que ela continue gozando da aprovação popular.









Quem possui familiares ou conhece mais de perto o trabalho realizado durante todo o ano pela Apae reconhece a importância que da missão lançada pelos primeiros pais de deficientes mentais que resolveram fundar a entidade em Mogi das Cruzes.