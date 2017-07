Apae busca parceria para fundar portal a fim de vender e receber doações online

Cidades

A Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Mogi das Cruzes está buscando parceiros para lançar em agosto um portal eletrônico para o recebimento de doações e a venda de produtos pela internet. Para ser lançado, o Apae Virtual precisa de doações e parceiros, como prestadores de serviços.

O projeto foi apresentado do ontem, com o objetivo de sanar os problemas financeiros enfrentados para manter o atendimento aos 600 estudantes atendidos na entidade, fundada há 50 anos em Mogi das Cruzes.

O Apae Virtual foi desenvolvido pela DotStore, empresa especializada na criação e implantação de plataformas para loja virtual, mantida por Marco, Felipe e Rafaela Martins.

“A ideia é criar um grande círculo de relacionamento e confiança. Primeiro, o empresário doa para a Apae, quer seja um material ou produto, ou um serviço. A entidade recebe o artigo e anuncia no site, com preço reduzido em relação ao praticado pelo mercado, divulgando a marca da empresa doadora; e o consumidor adquire o produto por um custo diferenciado e ainda colabora com a entidade”, afirma Felipe Martins.

No endereço, será possível acompanhar as campanhas e demais atividades realizadas pela entidade. As compras serão feitas por meio de cartão de crédito, débito ou boleto.

O presidente da Apae, João Mendes, contou que há tempos buscava um meio de ampliar a captação de recursos. No final do ano passado, uma reportagem sobre as dificuldades financeiras da entidade atraiu os empresários que estão, agora, formalizando a parceria com a entidade.

Os diretores da Apae estão visitando entidades representativas do comércio e de outros setores para apresentar a i deia e atrair colaboradores. Até ontem,15 estabelecimentos comerciais já haviam demonstrado interesse em aderir ao Apae Virtual.

Redes sociais serão usadas para atrair outros participantes, que também poderão obter outras informações no telefone 4728 4999 (Olímpia) ou acesse: http://apaemc.org.br/apaevirtual/