Sou moradora de Mogi das Cruzes (Jardim Margarida) há 8 anos. Não sei se é possível, mas gostaria se fazer uma pergunta para os candidatos à Prefeitura de Mogi.

Dentre todas as propagandas sobre as melhorias propostas para Mogi, me pergunto e lhe pergunto:

Quais as propostas para as melhorias do Bairro Jardim Margarida, que como todos nós sabemos, por estar localizado entre as três cidades (Itaquaquecetuba, Mogi e Suzano) está um pouco esquecido.

Elaine Santos – elaine.elizabete@gmail.com