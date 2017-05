Editorial

Ao incompetente a sorte nunca sorri, costumam repetir, com insistência, os coaching, profissionais em alta na atualidade e dedicados a orientar profissionais em período de transição de carreira. A isso acrescem a necessidade da permanente vigília. Em todos os sentidos: ao trabalho, à família, aos amigos, à comunidade, a si próprio.

Pois ao prefeito Marcus Melo a frase veste por inteiro. Sem dúvida, há um componente de sorte nas suas três maiores conquistas destes primeiros 120 dias de mandato. Coroadas com a confirmação de que, enfim, o Sesc definiu seus planos para a instalação de um complexo sociocultural e esportivo na Cidade. Ao incompetente, a sorte nunca sorri. Quando sorri – diriam os sarcásticos absolutos – ganha na loteria e vai à falência, como ocorreu com o ganhador que instalou um hotel em Campos do Jordão. Ou se casa com a mulher errada, que encomenda sua morte, como ocorreu com René Senna, de Rio Bonito (RJ).

A notícia dada na sexta-feira de que diretores do Sesc elegeram o Centro Esportivo do Socorro, como espaço ideal para a implantação da unidade mogiana, coloca fim a um emaranhado nunca devidamente explicado: afinal, por quais motivos a entidade vinha relegando Mogi e optando por outras cidades de menor expressão para seus planos?

Pois isso agora é passado e o futuro vislumbra um equipamento que tem feito a diferença nas comunidades em que se instala. O bairro da Pompéia, em São Paulo, é um antes e outro depois que surgiu ali o brilhante projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, sob encomenda do Sesc.

A essa conquista pessoal, que permitimos compartilhar com a toda a Cidade, o prefeito Marcus Melo acresce outras duas: a liberação do projeto para instalação da nova escola do Sesi, desta vez no bairro da Vila Natal. Projeto de alguns anos que seguia, igualmente, pelo labirinto das indecisões. Mas que foi desengavetado há duas semanas.

Por fim, o atual prefeito viu, pela primeira vez, seu nome em uma placa de inauguração de serviço público. E não de um serviço qualquer: seu nome é o segundo a constar, abaixo apenas do governador Geraldo Alckmin, na placa que alude à abertura do centro oncológico do Hospital Luzia de Pinho Melo, igualmente projeto que vinha se arrastando há vários anos.

Para coroar esta maré só resta ao prefeito, em um ato de justiça e reconhecimento, convencer a diretoria do Sesc de que a nova unidade deve levar o nome do mogiano que mais por ela lutou: Airton Nogueira.