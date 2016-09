Ao futuro prefeito

Comentários (0) Artigos, Opiniao Like

As demandas de uma cidade são diversas e cada bairro tem suas particularidades; uns com moradores mais organizados e outros nem tanto. Falando de Mogi das Cruzes, o que significava uma divisão simples de bairros, mudou há tempos, novas comunidades se estabeleceram e a população cresceu muito. Naturalmente que escolas, creches e equipamentos de saúde, para citar apenas alguns temas de interesse da população, sempre estarão nos anseios dos eleitores e, por tabela, nas propostas dos candidatos.

Mogi das Cruzes tem três concorrentes, dois com chances maiores pela estrutura partidária. Um sobressai.

O ponto crucial é saber como você, futuro prefeito, irá tratar as demandas crescentes.

Numa campanha de tiro curto, não há espaço para ataques gratuitos, mas para exposição propositiva, aliás, é o que o eleitor efetivamente quer. Você precisa ser altamente conhecido? Não necessariamente, afinal, se só tivéssemos rostos conhecidos, jamais teríamos renovação. Tem que ser experiente? Tem é que ter capacidade de gestão, mostrar qualificação, envolvimento com a cidadania e probidade. São os anos na política que ditarão quem é o melhor candidato ou atuação séria é mais relevante? O que importa mais, tempo de atividade no Legislativo ou no Executivo? Você conhece a Cidade? Olhe que por vezes o menos midiático reúne mais qualidades para ser gestor. Todos sabemos que a legenda é importante, mas não é determinante no Brasil onde os partidos têm seus problemas, alguns muito mais e os eleitores estão acostumados a escolher a pessoa do candidato e não a sigla e sua ideologia. Pois bem, teremos a eleição em poucos dias e nosso voto é muito importante para ser desperdiçado. É na urna que nós, eleitores, daremos nosso recado e submeteremos o futuro de Mogi das Cruzes. Cidade limpa, trânsito organizado, atendimento à saúde, fiscalização do transporte coletivo, trato adequado de moradores em situação de rua, inclusão social, contribuição com a segurança pública dentro da alçada legal, destino do lixo, saneamento básico, lazer, participação da população e transparência, tudo isso para convergir em uma cidade sustentável e com qualidade de vida, como reza o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001). Estas são algumas das questões que envolvem a gestão municipal e para elas queremos propostas. Você, candidato, futuro prefeito, tem as respostas, está preparado para esse malhete? O que tem a dizer?

Laerte Silva é advogado