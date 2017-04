Anúncios indicam que Alckmin já está em plena campanha

Informação

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) foi pródigo em promessas durante visita à Cidade para a entrega do novo Fórum, enfim concluído, no Distrito de Braz Cubas. Um sinal evidente de que já está em campanha, sonhando com a vaga a ser deixada por Michel Temer (PMDB) na Presidência da República. Alckmin trabalha junto às bases para mostrar força política e dar um recado aos adversários: sua candidatura continua de pé, apesar dos percalços advindos das denúncias de delatores da Operação Lava Jato, sobre as quais ele falou, demonstrando segurança e certa tranquilidade. Mais uma vez, o governador foi bem recebido pelos políticos e pela comunidade mogiana, mas não escapou das inevitáveis cobranças que lhe deram oportunidade de se comprometer a solucionar algumas pendências antigas, que seu governo, por um ou outro motivo, vem protelando, como o Setor de Radioterapia do Hospital Luzia de Pinho Melo, ou mesmo a enroladíssima duplicação da etapa final da Mogi-Dutra. E foi ainda mais além ao anunciar a criação de novas vagas para tratamento de dependentes químicos no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, em Jundiapeba. Tudo isso e mais os inevitáveis cafezinho e “causos”, em uma padaria da Cidade, bem ao estilo do caipira interiorano, capaz de convencer a todos com sua conversa intimista. Só faltou pedir votos aos seus interlocutores. Não há dúvidas de que Alckmin já está em campanha. E, por isso mesmo, terá de cumprir o que prometeu, se quiser continuar recebendo o apoio que a Cidade não deixou de lhe assegurar em pleitos passados.

Em Itajaí

O presidente da Câmara de Mogi, vereador Carlos Evaristo da Silva (PSD), participou, nesta semana, da 66ª Convenção da Igreja do Evangelho Quadrangular, que terminou ontem, no Centreventos Itajaí, em Santa Catarina. Evaristo, que é bispo da Quadrangular, é também responsável por 33 templos e representou a Região do Alto Tietê no evento.

De olho

O líder do Solidariedade, deputado estadual Gondim Teixeira, irá realizar, no dia 2 de maio, terça-feira, uma audiência pública para marcar o encerramento do Abril Marrom, mês dedicado à prevenção e combate às diversas espécies de cegueira. A partir das 18 horas, no Auditório Franco Montoro, da Assembleia, com as presenças de médicos que farão avaliação oftalmológica em visitantes, será lançado um apelo aos prefeitos para que desenvolvam as atividades do Abril Marrom em seus municípios.

New looks

A moda de deixar crescer a barba chegou com força à Câmara Municipal, onde pelo menos dois vereadores de partidos distintos aderiram ao costume já adotado pelo ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD). Quem compareceu à mais recente sessão do Legislativo notou que tanto Mauro Araújo (PMDB) como Rodrigo Valverde (PT) e Caio Cunha (PV) estão com as respectivas barbas crescidas. Assim como o deputado estadual André do Prado (PR).

Mobilidade

“A mobilidade desejada – Tendências” será o tema da palestra que o ex-secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, engenheiro Jurandir Fernandes, irá ministrar, na terça-feira, dia 25 de abril, à partir das 19 horas, no auditório da Câmara de Mogi. Entre os pontos abordados na apresentação estão o impacto da internet no transporte público e o uso do cartão eletrônico e do GPS para ajudar os cidadãos na locomoção. A Comissão de Transportes do Legislativo e Associação dos Engenheiros promovem o evento.

Cotidiano



Frase

Tenho 40 anos de vida pública. Não recebi na minha vida um centavo sequer de dinheiro que não fosse lícito.

Geraldo Alckmin (PSDB), governador do Estado, negando recebimento de caixa 2 para campanha, na visita a Mogi