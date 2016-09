Antigo prédio do Fórum pode abrigar 2º DP

Comentários (0) Policia Like

LAÉRCIO RIBEIRO

Ao completar neste mês três anos no comando da Polícia Civil de Mogi e nas cidades da Região do Alto Tietê, o delegado seccional Marcos Batalha disse que tem muito a comemorar, pois com o apoio de seus superiores na Capital e dos seus policiais, ele deu nova dinâmica ao desempenho da instituição.

Na última sexta-feira, Batalha divulgou estatísticas que revelam a captura de 2.390 bandidos presos em flagrantes, 3.264 criminosos capturados por força de mandados de prisão e 1.480 adolescentes infratores apreendidos, num total de 7.134. Os índices, jamais alcançados numa gestão administrativa, têm reflexo na lotação dos Centros de Detenção Provisória de Mogi e Suzano e nas unidades da Fundação Casa. Em entrevista a O Diário, o seccional garante que o trabalho vai continuar no combate à criminalidade.





Entre seus planos, ele revelou que “já estou conversando com o prefeito (Marco Bertaiolli) para que o prédio do antigo Fórum de Braz Cubas (na Rua Francisco Afonso de Melo, 550), assim que for liberado pela Justiça, seja cedido à Polícia Civil para instalação do 2º Distrito Policial”.

No entendimento do delegado seccional, a atual Delegacia de Braz Cubas, na Avenida Henrique Peres, ao lado do viaduto Argeu Batalha, representa perigo aos próprios policiais, considerando que qualquer criminoso sobre o viaduto pode praticar atentado contra o prédio e fugir sem problemas. “Caso a mudança de imóvel se concretize, a população de Braz Cubas poderá contar com uma nova sede de Delegacia à altura do avanço do Distrito, em razão do amplo espaço para atendimento à população e desenvolvimento da atuação dos procedimentos de Polícia Judiciária”, ressalta.

Ele atribui à sua metodologia de trabalho, com a realização de operações mensais em toda a Região do Alto Tietê e em cada município no sistema de rodízio, a prisão de 822 traficantes em três anos. “O nosso combate ao tráfico é incessante, pois o consumo de drogas por usuários é um problema sério, abala os pais, as famílias e atinge a sociedade, levando em conta que os usuários partem para os crimes de furtos e roubos, mas tendo como objetivo principal a compra de entorpecentes”, disse.

E pensando dessa forma, Batalha trouxe de volta a Mogi a sede da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), levada a Itaquá há cerca de 4 anos por obra do ex-seccional João Roque Américo. Instalada no Mogilar, com prédio alugado e reformado pela Prefeitura Municipal, a Dise passou a funcionar, desde o final do primeiro semestre, em conjunto com o Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos). Para o seccional, ele conseguiu atender o anseio dos moradores do Bairro que reivindicavam uma Delegacia. Nesta unidade, foi criado um setor de prevenção às drogas, cujo trabalho deverá ser de orientação e promoção de palestras, nos moldes do antigo “Núcleo de Prevenção às Drogas”, criado na Seccional de Mogi, responsável pela emissão de mais de três mil certificados aos participantes.

Um dos grandes problemas da administração de Marcos Batalha é a demora no registro de ocorrências nos plantões das delegacias. “Temos o Boletim Eletrônico, via internet, já criado pelo Governo do Estado, que pode ser elaborado para alguns tipos de crimes, porém não é suficiente diante da demanda. Estou estudando e, ainda neste ano, vou encontrar uma solução. A Seccional recebeu 2 delegados, 7 escrivães e 7 investigadores. Existe carência de efetivo, mas novos concursos estão sendo realizados. Também conto com a ação de cada delegado titular para ajudar a encontrar uma forma de agilizar o atendimento com os nossos recursos. Aliás, atender bem a comunidade é uma obrigação do policial, estou falando de meios para isso”.

No seu balanço de três anos, Marcos Batalha não deixou de mencionar as obras nos prédios da Delegacia Seccional, Delegacia de Defesa da Mulher, Distrito Central, 2º Distrito, em Braz Cubas, de Guararema e Itaquá, além das inaugurações do 1º DP, em Ferraz, e da Dise, em Mogi, com apoio do Governo do Estado e das prefeituras municipais.