Ano legislativo tem início com instalação de comissões

Informação

Terminado o maior período de recesso da Câmara Municipal, o ano legislativo começa hoje com a primeira sessão do atual mandato, após a posse solene de 1º de janeiro. Além dos tradicionais cumprimentos aos que chegam e da presença do prefeito Marcus Melo (PSDB) na condição de visitante, a tarde de hoje deverá ser dedicada à instalação das comissões permanentes da Câmara, com a consequente definição de seus presidentes e membros. O presidente Carlos Evaristo (PSD) tem razões para estar otimista e com boas expectativas em relação a um período de tranquilidade e produtivo para a Cidade. “Nesse primeiro mês após a posse, conseguimos consenso na composição das comissões, evitando as discussões que permearam tais escolhas em anos passados. Sinal de que nosso trabalho está sendo bem aceito pelos colegas”. Ele diz que espera “muita tranquilidade, de agora em diante, no andamento das atividades legislativas, assim como a colaboração dos vereadores” na votação de assuntos polêmicos que virão por aí. Por enquanto, a pauta ainda não está carregada, embora tenham sobrado projetos de importância, como o que trata do Estudo de Impacto de Vizinhança, parte integrante do Plano Diretor da Cidade, já aprovado no final do ano passado. A proposta ainda terá de passar por algumas das comissões que serão oficializadas hoje, durante a sessão, antes de ir a plenário para discussão e votação. O atual prefeito Marcus Melo, nas conversas que teve com Evaristo, ainda não comentou sobre projetos relevantes que poderão ser enviados por ele à Câmara neste início de período administrativo. Quanto ao lado político de sua gestão, o presidente continua apostando em céu de brigadeiro por alguns motivos evidentes. Neste ano não haverá eleições e ele garante que não será candidato a deputado em 2018. Garante mesmo, presidente? “Tudo depende de Deus”, responde o bispo da Igreja do Evangelho Quadrangular, procurando deixar no ar um sinal de que surpresas podem acontecer. Quanto aos novatos, Evaristo garante que conversou muito com todos eles durante o mês de janeiro, o suficiente para não guardar “nenhuma preocupação especial”. Até mesmo com os vereadores da oposição. “Temos um relacionamento tranquilo”. Ele também assegura que não se surpreendeu com a indicação de seu colega Mauro Araújo (PMDB) para exercer as funções de líder do prefeito na Câmara. “Ele é bem articulado, tem o carinho das pessoas e vai fazer bem a interlocução. Eu já esperava por esta indicação”, sacramentou.

Recomeço – 1

O prefeito Marcus Melo (PSDB) confirmou presença no início das atividades dos vereadores mogianos após o término do recesso parlamentar de final e início de ano. Deve apresentar seus planos de trabalho para o primeiro ano de governo, pedir o apoio dos legisladores e destacar a importância do entrosamento com o Legislativo. Estará acompanhado dentre outros, do secretário Téo Cusatis (PSDB), encarregado de fazer a interface política entre Prefeitura e Câmara.

Recomeço – 2

O ano legislativo será aberto hoje com a estreia de quatro vereadores eleitos pela primeira vez, no pleito passado: Edson Santos (PSD), Mauro Margarido (PSDB), Diego de Amorim Martins, o Diegão (PMDB), e Fernanda Moreno (PV).

Recomeço – 3

Vão retornar à Câmara, como titulares, os antigos suplentes ou ex-vereadores: Cuco Pereira (PSDB), Péricles Bauab (PR), Otto Rezende (PSD) e José Francimário Farofa Vieira (PR) e Rodrigo Valverde (PT).

Recomeço – 4

Estarão ausentes do quadro de vereadores Juliano Abe (PSD), eleito vice-prefeito; Olimpio Tomiyama (PMDB), Roberto Valença (PMDB) e Odete Sousa (PR), que não disputaram a reeleição. E também Karina Pirillo (PSD), Vera Rainho (PR) e Rubens Benedito Bibo Fernandes (PR), que tentaram se reeleger, mas não conseguiram.

Made in Mogi

Foi totalmente projetada e fabricada em Mogi pela RK Indústria e Comércio, do Distrito de Braz Cubas, a aeronave com sistema remotamente pilotado entregue pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa), de Campinas, à Secretaria do Meio Ambiente e Polícia Ambiental daquela Cidade. O equipamento foi doado a título de compensação ambiental pela construção de uma estação de tratamento de esgotos. O drone pode ser operado a uma distância de 2 km e atinge 3 km de altitude.

Cotidiano



Frase

A sociedade não pode se igualar ao criminoso; ela precisa manter sua dignidade para não tratar o criminoso como uma criminosa.

Dom Odilo Scherer, cardeal-arcebispo de São Paulo, sobre as prisões superlotadas, durante visita a Mogi das Cruzes