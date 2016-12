Ano de expectativas

Artigos, Opiniao

O novo ano se aproxima e todos os brasileiros estão “cheios de expectativas”. O ano que se finda foi difícil para todos, principalmente com “massa” de desempregados e a paralisação da construção civil, sem falar na estagnação das empresas automobilísticas e a vergonha que o nosso país está submetido com tantos escândalos. Mas, ainda assim devemos manter otimismo, tudo passará. Mais uma vez nos envelhecemos mais um pouquinho sempre lembrando que o Brasil é um país rico em recursos, mas a maioria do povo sem cultura, pobre e oportunista. O que fazer diante de tantos insucessos? “As instituições dão sinais de perda da capacidade de garantir estabilidade e a continuidade democrática”.(Boletim da AASP). Muitas mudanças são necessárias, mas quem está no poder, com medido de perder o que conquistou não admite reformas. Este país maravilhoso não pode continuar assim: excessiva carga tributária, burocratização, malandragem, corrupção e sede de poder, com políticos buscando o poder a qualquer custo. É isso que queremos para os nossos filhos, netos e bisnetos? Os cidadãos de “bem” não querem isso e almejam profundas reformas na legislação brasileira, nas administrações das três esferas de poder e mudanças na ética e na moral. As autoridades deveriam consultar os brasileiros sobre os indultos para os presidiários e teriam como respostas que mais de 80% são contrários a todo tipo de indulto.

É preciso quadriplicar as vagas em presídios, e fazer os presidiários, com trabalho, pagar o seu custo.

De onde viriam os recursos? Diminuindo os gastos supérfluos com os salários exagerados de vereador a presidente da república e acabar com as mordomias do congresso nacional. Alguns leitores ao tomar conhecimento deste artigo dirão: “que saco, este cara está novamente tocando neste assunto”. Não faz mal, temos que bater nestas teclas um milhão de vezes, manter o otimismos.

2017 é o ano do “galo” no horoscopo chinês, logo, o galo é o primeiro a cantar e acordar os vizinhos. Então, vamos procurar agir como galo e acordar os cidadãos que estão adormecidose de braços cruzados. O que se espera: “diminuir a inflação e os juros, abrir milhões de vagas de empregos, diminuir a criminalidade e exaltar o Brasil.É possível? Reflita.

Olavo Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política.