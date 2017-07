Aniversário Valéria Alabarce

Silene

Next As estilosas, Vera Ribeiro, Cidinha Pires e Miriam Romano Azevedo na comemoração do aniversário de Valéria Alabarce. (Foto: Elton Ishikawa)

Miriam Rezende Barbosa Luz e Maria Aparecida Rezende Barbosa dividem o simpático clique. (Foto: Elton Ishikawa)

Silene da Cunha Pinto, Emília Severino e Márcia Siqueira não faltaram nos cumprimentos à festejada aniversariante. (Foto: Elton Ishikawa)

As amigas de longa data, Maria Pia Giazzi Nassri e Telma Muniz. (Foto: Elton Ishikawa)

Ana Siqueira, Márcia Baldarena Simões e Beth Cupello entre as convidadas da tarde. (Foto: Elton Ishikawa)

Edna Previtalli, Isabelle Salloun Pereira e Penha Borenstein também presentes ao concorrido encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Coleção VZ

O estilista Vitor Zerbinato deu inicio ontem a liquidação da coleção Inverno 2017 da VZ. As sugestões podem ser conferidas diariamente no horário das 8 às 17h30 e aos sábado das 9 às 13 horas, no showroom da Avenida Saraiva, na Vila Cintra.

Consef

O Conselho Empresarial Feminino-Consef da Associação Comercial de Mogi das Cruzes promove nesta terça-feira, o curso de adequação à IT-17, que será ministrado a partir das 8 horas, no auditório da ACMC, na Rua Barão de Jaceguai, 674. O curso de instrução técnica que prevê a formação de brigadas de incêndio, uma exigência do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para empresas, será ministrado pelo instrutor Tiago Godoy. A iniciativa é gratuita e irá conceder certificados aos participantes.

Festival de Inverno

Na programação desta terça-feira do 9° Festival de Inverno Serra do Itapety que prossegue até o próximo dia 30, o Entremeio Literário apresenta a escritora Adriana Rocha fala sobre o seu livro Quase tudo Bem… que “Nasceu Romance e Cresceu Música e sobre a composição da música que nasceu da obra e foi gravada pelo músico Breno Pereira, às. 19 horas, na sede da Banda Santa Cecília, na Rua Dr. Corrêa, 522, no Largo do Carmo.

Em Alta

O look monocromático segue em alta. A proposta do momento são os conjuntos esportivos formados por track pants e jaquetas de zíper e punhos de elástico. Feitos de tecidos sofisticados são a combinação perfeita para encarar o dia a dia, combinados com acessórios decorados com grafismos coloridos.

Nats 04

