Aniversário Therezinha Grinberg IV

Silene

Previous

Next Fábio e Alessandra Bisognin e Priscila Gimarães clicados no concorrido almoço em comemoração aos 90 anos de Therezinha Grinberg. (Foto: Elton Ishikawa)

Beatriz, Selma e Sylvio Anzai presentes pelo Restaurante Casa Portuguesa. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcos e Cláudia Regueiro em mais uma edição do Festival do Bacalhau. (Foto: Elton Ishikawa)

Dirceu e Simone Castilho entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Lia e Cláudio Servo foram saborear as especialidades da casa. (Foto: Elton Ishikawa)

Tânia Nakazoni e Marcos Hossoni também degustando as delícias da terrinha. (Foto: Elton Ishikawa)

Jantar

Os festeiros, João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira, e os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes, comandam na noite de hoje o Jantar Pró-Divino Divino Espírito Santo, que acontece a partir das 20 horas, no salão social do Clube de Campo, com música ao vivo de Guilherme Dela Plata. No cardápio o tradicional Frango à Basilicata preparado pelo chef Valdir Stilhano, do Restaurante Mirante do Paraíba.

Rotary

O Rotary Club de Mogi das Cruzes, presidido por Valdir Lopes, promove nesta quinta-feira, a sua reunião comemorativa do Dia da Policia, que acontece a partir das 20h30, na Associação de Rotarianos, tendo a capitão PM do 17º PBM/M Cláudia Regina Candido de Oliveira como convidada da noite.

São Benedito

Os festeiros Ana Rita e Frederico Antonio Lehmann e os capitães de mastro, Nair e Sidney Soares Gonçalves, dão início logo mais às 17 horas, a 16ª. Festa de São Benedito, que prossegue até o dia 30, no Santuário Bom Jesus, com extensa programação religiosa, Ainda durante os festejos, todas as noites, a partir das 18 horas, no Largo Bom Jesus, a tradicional quermesse, com barracas variadas.

Livro Livre

O Lions Clube Mogi Itapety em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos– CPTM estará distribuindo, nesta quinta-feira, livros na estação central de Mogi das Cruzes, dentro do seu Projeto Livro Livre. Com destaque aos livros infantis, numa homenagem ao escritor Monteiro Lobato, associados e voluntários do clube de serviço, caracterizados de personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, estarão a postos das 10 às 13 horas, estimulando a leitura entre os usuários da CPTM.

Nats 20

Renata Grinberg Decourt, Irene Pasqualli, Benedito Miranda, Frederico Yonezaki, José Carlos Secomandi, Paulo Marcondes de Carvalho, Fábio Alexandre Parra, Bê Vida Costa Zadra, Renato Dutra Ferreira de Aguiar